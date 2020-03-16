逾440科學家合計發3封公開信：英國抗疫機會窗口已很小

英國首相約翰遜（Boris Johnson）推出的對抗新冠病毒疫情政策，以及首席科學顧問Sir Patrick Vallance關於「群體免疫」原則的論述，在國際社會引發巨大爭議，也遭到數百名科學家批評。

綜合媒體3月16日報道，數以百計的科學家和其他專家質疑英國政府抗疫的做法，稱當局未能採取足夠嚴厲的措施來遏制新型冠狀病毒疫情，呼籲在「社會疏離」方面採取更強有力的行動，以阻止人們相互接觸。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日說，歐洲現在是全球新冠病毒大流行病的「震央」。敦促各國採取積極措施、動員社區組織，並保持社交距離，以此來拯救生命。圖為意大利3月10日起進入全國「封城」狀態，警察和士兵檢查從意大利米蘭火車站出發的乘客。（AP）

由240名科學家簽署的一封公開信表示：「通過馬上採取社會疏離措施，可以顯著地減緩疫情蔓延，挽救數以千計人士的生命。我們認為，迄今採取的社會疏離措施還不夠，我們相信應該立即採取更多及更具限制性的措施，就像世界各地其他國家已經在做的那樣。」

這封公開信的署名者（包括從數學到醫學等領域的頂尖教授）認為，除非疫情蔓延受到制約，否則將在未來幾周內影響數百萬人：「這極有可能使NHS面臨一個嚴重風險，即無法應對大量需要重症監護的患者。」

英媒16日稱，由200多名英國心理學家和社會科學家簽署的另一封公開信表示，政府的思路太受「社會疲勞」觀點的影響。

由英國行為科學領域許多領先人物簽署的這封信得出的結論是：「如果行為疲勞確實代表着政府決定推遲實施高可見度干預措施的一個關鍵因素，我們敦促政府分享支持這一決定的充分證據基礎。如果沒有這樣的證據基礎，我們敦促政府重新考慮這些決定。」

3月13日，運送中國醫療物資的飛機降落在比利時列日機場，這批醫療物資將用於援助歐洲國家抗擊新冠肺炎疫情。（新華社）

與此同時，病毒領域的主要專業機構英國免疫學會（British Society for Immunology）對政府的抗疫戰略「提出了重大疑問」。學會主席阿克巴爾（Arne Akbar）教授在第三封公開信中表示：「英國的公共衛生戰略與其他許多國家不同，其目的是建立『群體免疫』以保護民眾。在免疫學界內部，我們對這樣的戰略抱有重大疑問。」

阿克巴爾敦促政府加強社會疏離措施，並「發佈其建模數據，讓科學界能夠進行審議，以更好地預測疫情演變過程。我們只有一個很小的機會窗口來保護我們國家，了解這種新出現的病毒，應對它對全球衛生構成的前所未有的威脅。」

英國牛津大學流行病學教授陳錚鳴在接受媒體專訪時表示，英國政府的做法有時候是近乎無情的理性冷靜。

國際著名醫學期刊《刺針》（Lancet）主編霍頓（Richard Horton）在社交媒體連續發文，批評英國這一防疫政策是在用民眾玩一場「輪盤賭」，這是一個重大錯誤。「我們需要緊急進行社會隔離和封鎖政策，政策目標應當是挽救生命，不要再等了。」

3月14日，世界衛生組織（WHO）發言人瑪格麗特・哈里斯（Margaret Harris）也對發展「群體免疫力」以對抗新冠病毒的觀點提出質疑。稱每一種病毒在人體內的作用是不同的，並刺激不同的免疫系統。「我們可以討論理論，但目前我們面臨的是一個現實的情況，我們必須考慮採取行動。」