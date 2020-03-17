【新冠肺炎・措施】美國籲避免10人以上聚會　東岸3州實施宵禁

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，意大利及伊朗都有死亡個案大增的情況。多國政府除了進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等

美國紐約市祭出「限聚令」，下令餐廳及酒吧不再讓客人入內進食。圖為位於美國紐約世界金融中心的一個購物中心，平日這裏熙來攘往，3月16日鏡頭下的它儼如「死城」。（AP）

美國最新抗疫指引：避免參加10人以上的聚集

美國總統特朗普（Donald Trump）3月16日發布最新抗疫指引，要求國民避免不必要外遊，以及避免到酒吧、餐廳和美食廣場或參加超過10個人的聚會；在可行的情況下，兒童應該留在家中學習。

美國東岸3州晚上8時至早上5時實施宵禁

美國東岸紐約州、新澤西州（New Jersey）和康涅狄格州（Connecticut）3月16日宣布聯手採取抗疫措施，包括禁止所有50人或以上的聚會，並關閉戲院、賭場、健身中心和酒吧等場所，餐廳全面禁止堂食，只提供外賣服務。

上述3州即日起從晚上8時開始實施宵禁，將在每晚8時至翌日早上5時關閉所有非必要服務，超級市場、油站和藥房除外。

加拿大禁止非公民及非永久居民入境

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）3月16日表示，該國將禁止非公民及非永久居民入境，而公民的直系親屬、外交人員、機組人員及美國公民暫時可獲豁免。

任何出現病徵的人都不能登上前往加拿大的航班，並將限制國際航線只可降落在蒙特利爾（Montreal）、多倫多（Toronto）、卡爾加里（Calgary）及溫哥華（Vancouver ）的機場以接受檢查。

歐盟建議對非必要旅遊實施入境限制30日

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月16日表示，為控制疫情，建議禁止非歐盟人士的非必要入境，為期30日，以免醫療系統承受太大壓力。歐盟國家居民與其家庭成員、醫護人員等必要的工作人員，以及向歐盟運輸貨物的人士可獲豁免，而相關的入境限制在有必要情況下可以延長。

法國國民如非必要不能離開寓所

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3月16日宣布，17日起限制國民出入，措施至少維持15日。國民屆時如非必要，例如上班或往超市購物，否則不能離開寓所。

德國關閉全國大部分店鋪和禁止聚會

德國總理默克爾（Angela Merkel）3月16日公布新指引，包括酒吧、夜店、劇院、動物園甚至妓院均必須關閉，餐館須縮短營業時間，只能在早上6時至下午6時期間營業，而教堂、清真寺和猶太教堂等宗教場所，以及有關體育和社交的聚會也必須停止。雜貨店、藥房，銀行和送貨服務可以維持服務。

馬來西亞周三起禁止外國遊客入境

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）3月16日表示，18日起將禁止所有外國遊客入境，而從外地回國的馬來西亞人則需要自我隔離，且禁止出國，全國所有的群眾活動，包括宗教、體育及文化活動等都會被禁，所有非必要政府機構、學校、宗教場所和商場都要關閉，只有售賣日用品的商店可以如常營業。

菲律賓全國半數人口進入「隔離」狀態

菲律賓總統杜特爾特（ Rodrigo Duterte）宣布自16日起該國半數人口進行「隔離」，交通網絡關閉，下令企業暫停營業或遙距運作。

該國3月15日至4月14日期間實施「宵禁令」，居民不得在晚上8時至清晨5時期間外出，以減少公眾聚會，部分因公務或醫療需要的人士可獲豁免。若然有人在宵禁期間外出，當局人員會要求他回家，若然拒絕會遭拘捕。

美國三州聯禁50人以上聚會

紐約州、康涅狄格州、新澤西州聯手禁止逾50人以上的眾會。三州同意關閉賭場、健身室及戲院，它們會在美東時間下午8時開始關閉。新澤西州會在美東時間下午8時開始實行宵禁。

西班牙15天緊急狀態或延長

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）3月14日宣布，受到疫情影響，當地進入為期15天的緊急狀態。他下令隨了藥房、糧食店及其他生活必需品店舖外，所有商店須暫停營業。緊急狀態令亦限制所有民眾外出，要求他們只有在為購買食物或藥物丶去醫院丶上班或其他緊急事務時才離開居所，其餘時間都要留在家中。

西班牙交通部長阿瓦洛斯（Jose Luis Abalos）稱該國限制措施顯然要持續超過本來計劃中的15天。他亦說它們沒有固定的期限，但認為國家進入15天的緊急狀態將不足以讓政府贏得抗疫戰。