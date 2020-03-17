【新冠肺炎・美國】確診病例逾4600個　特朗普籲避免10人以上聚會

美國約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據顯示，截至3月17日上午11時，全美2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例4,661宗，死亡病例85個，治癒病例17宗。

特朗普（中）3月10日在國會山莊爭取參議院共和黨對抗疫經濟刺激計劃的立法支持。（Reuters）

美國疾病預防及控制中心（CDC）16日表示，有一名員工感染新型冠狀病毒，是該機構首宗確診個案。五角大樓則出現37宗確診個案。國防部長埃斯珀 （Mark Esper）和副部長諾奎斯特（David Norquist）將接受隔離。

基於疫情持續擴散，美國總統特朗普（Donald Trump）16日發布最新抗疫指引，要求國民避免不必要外遊，以及避免到酒吧、餐廳和美食廣場或參加超過10個人的聚會；在可行的情況下，兒童應該留在家中學習。

特朗普說，目前沒有考慮實施全國宵禁，但個別地區或疫情「熱點地區」可能視乎情況而定，且但沒有需要押後11月的大選。

美國東岸紐約州、新澤西州（New Jersey）和康涅狄格州（Connecticut）16日則宣布聯手採取抗疫措施，即日起從晚上8時開始實施宵禁，將在每晚8時至翌日早上5時關閉所有非必要服務，超級市場、油站和藥房除外。