【新冠肺炎】法國限制市民外出　馬克龍：處於戰爭狀態

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3月16日發表電視講話，頒布2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）抗疫措施，要求市民待在家中，並徵召軍人協助移送患者。馬克龍形容，法國處於「戰爭狀態」。

法國巴黎有市民3月16日在超級市場外排隊採購生活用品。（AP）

馬克龍在講話中數次以沉重的語調強調：「我們現在處於戰爭時期，敵人是看不見的病毒。」馬克龍說，面對疫情的嚴峻形勢，需要全面動員抗疫。他決定推遲原定22日舉行的市鎮選舉第二輪投票，暫停推行退休制度改革。

馬克龍說，從17日中午起至少15天內，法國人應「最大限度」減少外出，並避免與外界接觸。除了購買生活必需品或者外出就醫等特殊情況，居民應盡可能待在家中。他呼籲民眾遵守衛生規定和疫情防控規定。

經濟措施方面，馬克龍說，自17日起，將暫停徵收企業所需繳納的房租和水、電、燃氣費用，大範圍推廣「部分失業」措施，並承諾為企業銀行貸款提供3,000億歐元的「國家擔保」。他表示，「不會讓任何企業處於破產風險之下，也不會讓任何法國人失去收入來源。」

馬克龍宣布，從3月17日中午12時開始，歐盟和神根區的邊境將關閉，非歐盟國家與歐盟國家間的旅行將暫停30天，在國外的法國人應當回到所在國家。馬克龍對於德國3月16日封鎖法國、奧地利和瑞士邊界的舉措，公開表達不滿，批評德國沒有協調，甚至沒有通報，是單方面對法國封關。

內政部長卡斯塔內（Christophe Castaner）當晚發表講話說，從3月17日中午起，居民外出必須提出合理原因，如無法遠程辦公需前往工作地點、需出門採購食品和生活必需品等，違者將面臨38歐元至135歐元的罰款。