【新冠肺炎】誤信有效防疫　韓國教會信徒共用噴壺向嘴噴鹽水播毒

韓國京畿道城南市的恩典之河教會爆發2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）集體感染。當地官員指，截至3月17日已經有最少51宗相關確診個案，包括教會牧師夫婦。衞生官員研究發現，信徒曾經共用噴壺將鹽水直接噴到口中，相信是感染原因。

染疫的信徒曾經出席3月1日和3月8日的周日崇拜。京畿道新冠肺炎緊急應變小組官員指，翻查教會的閉路電視，發現會眾出席聚會時逐一用噴壺將鹽水直接噴到口中，每次噴灑後沒有妥善消毒噴嘴，相信病毒是從其中一名信徒透過噴嘴傳播。

官員表示，信徒誤信鹽水能夠有效避免傳播病毒，形容是由假消息引起疫情的一個例子。由於每位信徒都有噴灑鹽水，估計將會有更多人確診。事件為首都圈第二大宗的集體感染。

韓國《亞洲日報》報道，教會牧師確診後，每天午飯前用酒精給全身消毒，並且仍然堅持向口中噴鹽水，後來醫護人員表明對病情無益才肯停手。

報道認為，韓國多間教會出現集體感染，除了部分牧師和教徒不願聽從政府建議以外，另一重要原因就是中老年人欠缺獲取和辨別信息的能力。教會教徒多是中老年人，加上韓國智能手機普及率較高，很多虛假信息通過手機傳播，導致類似悲劇發生。

疫情下，擁有56萬信徒的汝矣島純福音敎會已經決定改為網上崇拜。敎會的牧師3月15日出席崇拜。（美聯社）

教會堅持舉行崇拜挨轟

繼大邱市的新天地教會後，再有宗教聚會爆發集體感染。外界批評基督教教會堅持舉行周日崇拜，增加傳播風險。有內部人士向韓聯社透露，基督教教會未有如天主教教會有中央決策機關採取統一措施，加上小型教會依賴每周崇拜收取的奉獻維持運作，所以部份教會如常舉行崇拜。

感染病毒留院的恩典之河教會牧師為韓國社會和教會帶來麻煩致歉。他表示，很多資金緊拙或由年老牧師經營的小型教會未有資源開設網上直播崇拜。

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