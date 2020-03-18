【新冠肺炎】西班牙政府推非常措施抗疫　所有醫院收歸國有

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）3月16日宣布，為了阻止疫情蔓延，決定將國內所有私人的醫院及診所國有化。

新型肺炎疫情持續在歐洲蔓延，西班牙是繼意大利之後，另一個重災區。（Reuters）

伊利亞表示，除醫院國有化外，當局亦將要求就讀醫學系的四年級學生幫忙提供衛生服務，而有能力生產醫療設備的公司則應與政府保持緊密聯絡。

截至17日，西班牙累計11409宗確診個案，當中510人不治，康復人數超過1000人。加泰羅尼亞自治區主席托拉（Quim Torra）於16日宣布確診。首相桑切斯（Pedro Sanchez）14日宣布全國進入為期15天的緊急狀態，其夫人貝戈尼婭（María Begoña Gómez Fernández）亦於同日確診。

根據緊急狀態令，隨了藥房、糧食店及其他生活必需品店舖外，所有商店須暫停營業。緊急狀態令亦限制所有民眾外出，要求他們只有在為購買食物或藥物丶去醫院丶上班或其他緊急事務時才離開居所，其餘時間都要留在家中。

交通部長阿瓦洛斯（Jose Luis Abalos）稱，該國限制措施顯然要持續超過本來計劃中的15天。他亦說它們沒有固定的期限，但認為國家進入15天的緊急狀態將不足以讓政府贏得抗疫戰。