【新冠肺炎】澳洲政府呼籲民眾勿出國　警告疫情最少持續6個月

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）3月18日宣布，受到2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續影響，當地推出新抗疫措施，包括禁止民眾外遊、禁止室內舉行超過100人或以上的非必會聚會。

受到新型肺炎在澳洲蔓延影響，墨爾本一間大型連鎖超市有大批民眾購買物資，人龍更延伸至店外。（Reuters）

莫里森表示，政府已經宣布疫情為人類生物安全緊急狀況（human biosecurity emergency），並將全球旅遊警示提升至最高的第4級，呼籲民眾不要到海外，他指這是澳洲史上首次向全球發出禁止外遊的警示。

他亦指，疫情所帶來的影響可能持續6個月或以上，稱政府已經準備應對衝擊。莫里森強調，國家需要繼續運作，即使現時情況與平常不同，政府仍要採取可擴展和持續的措施，當中包括刺激經濟的措施。他並要求民眾不要囤積家居用品，認為對抗疫毫無幫助。

澳洲政府在16日宣布禁止500人或以上的室外活動，莫里森18日將禁令擴展至100人或以上的室內集會，但學校、公共交通及醫療服務等工作場所則不受限制，惟需要遵守人與人之間保持最少1.5米的社交距離。

對於當地有聲音要求全面停課，莫里森稱根據衛生官員意見，認為現時沒必要關閉學校。

另外，疫情為航空業界帶來毀滅性打擊，維珍澳洲（Virgin Australia）宣布從3月30日起，暫停國際航班至6月14日，內陸航線在同一時期峖會削減一半。澳洲航空（Qantas）及捷星航空（Jetstar）17日亦宣布大幅減少9成國際線班次，本地航線則減少6成，措施最少維持至5月底。澳洲政府表示會退還及豁免向航空公司徵收的費用。