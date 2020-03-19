【新冠肺炎】歐洲歌唱大賽宣布取消　64年來首次

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union，EBU）周三（18日）在Twitter宣佈，原定5月12日至16日在荷蘭鹿特丹（Rotterdam）舉行的第65屆歐洲歌唱大賽（Eurovision）取消，而EBU將跟荷蘭協辦機構及鹿特丹市商討會否承辦2021年的大賽。

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

歐洲廣播聯盟在聲明中表示：「由於新型冠狀病毒疫情在歐洲蔓延所造成的不確定性，以及多國政府所實施的限制，我們發現根本無法如期舉辦大賽。」

歐洲歌唱大賽於1956年首次舉辦，主要由歐洲國家的選手參賽，1980年北非摩洛哥亦有參與，到1973年以色列加入，而澳洲2015年起亦有選手參賽。該大賽亦被視為最能代表歐洲融合的活動，預計觀眾人數可達2億。

去年的歐洲歌唱大賽的冠軍由荷蘭歌手勞倫斯（Duncan Laurence）贏得，他從上屆冠軍、來自以色列的巴爾齊萊（Netta Barzilai）手上獲頒獎座。意大利和俄羅斯分別獲得亞軍和季軍。