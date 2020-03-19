【新冠肺炎】白宮為特朗普「中國病毒」論辯解

2019年冠狀病毒病（COVID-19）在全球持續蔓延，美國疫情加劇，總統特朗普（Donald Trump）多次在公開場合使用「中國病毒」的說法，引來爭議，白宮則在Twitter上為特朗普辯解。

特朗普3月18日召開新聞發佈會，再稱新冠病毒為「中國病毒」。（AP）

白宮3月18日在Twitter上為特朗普的「中國病毒」言論辯解，稱「西班牙流感、尼羅河病毒、寨卡、埃博拉，都是以地點命名」。白宮在推文稱，之前美國有線新聞網絡（CNN）也稱之為「中國冠狀病毒」。

白宮稱，「那些試圖分裂我們的人，必須停止支持美國失敗的論調，應該給美國人提供他們度過危機所需的真實信息。」

希拉里：總統正在轉向種族主義言辭

美國前國務卿希拉里3月18日則在Twitter上稱「總統正在轉向種族主義言辭，以轉移人們注意力，（掩蓋）他未能及早認真對待新冠病毒、未能廣泛提供檢測、未能為美國應對危機做好充分準備。」

與此同時，世衛組織衛生緊急項目負責人瑞安（Scott Michael Ryan）18日指出，2009年的甲型H1N1流感大流行始於北美，但人們也沒有稱它為「北美流感」。同樣的道理，應避免將新冠病毒稱為「中國病毒」，這不利於團結合作共同抗擊疫情。