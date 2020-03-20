【新冠肺炎】特朗普：要打贏這場仗　批評中國太慢公布疫情

全球受到2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，其中在美國的確診人數持續上升，總統特朗普（Donald Trump）3月19日形容，這是一場醫學戰爭，稱大家一定要打勝仗。他要求美國食品藥品監督管理局（FDA）加快處理抗疫療法的審核程序。另外他亦批評中國公布疫情的速度太慢，導致全球為此一同付出代價。

特朗普強調，大家要打贏這場醫學戰爭。（Reuters）

特朗普表示，FDA已經批准抗瘧疾及關節炎藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）及氯喹（Chloroquine）作為治療新型肺炎的臨床測試。他表示這些藥物已經面世一段時間，而且非常有效，指即使臨床測試結果未如預期，情況都不會太惡劣，並認為如果改用新研發的藥物作試驗，沒有人知道效果如何。

FDA局長哈恩（Stephen Hahn）則指，當局正研究任何可行性，預計正在測試的疫苗需時12個月才獲批准上市。

而在白宮公布有關消息後不久，拜耳（Bayer）藥廠宣布向華府捐出300萬粒抗瘧疾藥物Resochin，該公司指，這款藥物並未准許在美國使用，但表示公司正與相關部門商討批准作為緊急用途，以便協助臨床測試。

特朗普：全球為中國付出沉重代價

另外，特朗普繼續以「中國病毒」（Chinese Virus）形容疫情，他在記者會上再次被問到有關言論時，認為中國在分享疫情資訊太慢，指如果北京方面可以早幾個月公布疫情，大家可以及早制止疫情散播，結果現在全球因此付出沉重代價。有記者提到中國在19日沒有新增本地個案，他表示「希望這是真」。

對於疫情打擊經濟，特朗普稱聯邦政府會為航空、郵輪及酒店業界提供援助，同時亦支持政府回購部分企業股份的計劃，作為拯救經濟的其中一個手段。

副總統彭斯（Mike Pence）強調，民眾如無必要就無需接受病毒測試，特朗普稱，自己原本亦沒必要作測試，但被傳媒窮追猛打下，唯有接受測試證實自己沒受感染。

特朗普亦提及，曾與七大工業國組織（G7）領袖討論延遲舉行東京奧運的可能性，不過沒有結論。