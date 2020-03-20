【新冠肺炎】美國提升全球旅遊警示至最高級別

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，美國國務院3月19日宣布，將全球旅遊警示提升至最高的第4級，呼籲民眾切勿到海外。

美國國務院呼籲公民切勿出國，同時要求海外公民在交通情況許可的情況下應盡快回國。（Reuters）

國務院的旅遊警示網站提到，受到疫情影響，華府呼籲民眾避免所有出國活動，而在海外的美國公民，除非有心理準備留在當地一段長時間，否則在交通情況許可下，應該要即時安排回國。

Travel Advisory: Level 4 - The Department of State advises U.S. citizens to avoid all international travel due to the global impact of #COVID19. In countries where commercial departure options remain available, U.S. citizens who live in the US should arrange for immediate return. pic.twitter.com/MydSzFffYd — Travel - State Dept (@TravelGov) March 19, 2020

聲明指，多國因應疫情實施旅遊限制和檢疫措施，關閉邊境及在短時間禁止非當地公民入境。航空公司亦取消不少國際航班，甚至是中止服務等，因此仍要出國的公民或面對外遊計劃嚴重受阻的可能，以及長時間滯留海外的情況。