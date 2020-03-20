【新冠肺炎】巴西總統兒子指摘北京隱藏疫情　中國大使要求道歉

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情引起中美外交糾紛之際，巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）之子、巴西眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）將疫情爆發歸咎於中國隱藏疫情。中國駐巴西大使楊萬明3月19日批評有關言論。

愛德華多3月18日在Twitter發文，將中國疫情與蘇聯切爾諾貝爾核災相提並論，指摘北京隱藏疫情，稱「這是中國的錯誤，自由就是答案」。

Quem assistiu Chernobyl vai entender o q ocorreu.Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa



+1 vez uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste,mas q salvaria inúmeras vidas



A culpa é da China e liberdade seria a solução https://t.co/h3jyGlPymv — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 18, 2020

中國駐巴西大使館發表聲明回應。楊萬明稱，「有關言論是對中國和中國人民的惡毒攻擊，中方絕不接受。愛德華多作為巴聯邦眾議員和有特殊身份的公眾人物，發表此番反華言論非常不妥，將給中巴兩國友好帶來傷害。我對你的推文表示嚴厲譴責，要求你撤銷此條推文，並向中國人民道歉。我將向巴西外交部和眾議院表達中方的嚴重不滿和抗議。」

巴西總統博索納羅（右）於3月7日至10日訪美。圖為3月7日，博索納羅與特朗普在佛羅里達州棕櫚灘參加工作晚宴前合影。（Reuters）

駐巴西使館同步發表推文，嚴厲批駁愛德華多。推文說：「你的言論並不陌生，無非是在學舌你的朋友。你最近去了一趟邁阿密，帶回了思想病毒，毒害的是中巴兩國人民的友好感情。你缺乏基本常識和國際視野，對中國無知，對世界無知，對歷史無知。奉勸你不要爭當美國在巴的代言人，否則會栽大跟頭。」

巴西眾議院議長馬亞（Rodrigo Maia）隨後發文，就愛德華多輕率的言論，代表眾議院向中國和楊萬明大使道歉，「重申高度重視巴中兩國間的兄弟情誼，希雙方建立更深厚的關係」。