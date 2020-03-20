【新冠肺炎】疫情襲向南亞20億人　人口稠密難阻病毒蔓延？

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的疫情從東亞蔓延到中東和歐美，再回流到南亞，區內確診個案持續上升。對於人口稠密和貧窮的國家而言，原本已經近乎支離破碎的醫療系統將面臨嚴峻考驗，要阻止病毒在這全球四分一人口之間傳播，實在是重大挑戰。

印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹和馬爾代夫八個南亞國家共有近20億人口，相當於全球四分一人口。區內國家的確診個案原本相對較少，但隨疫情發展，患者數目本周急增。

巴基斯坦確診個案於本周翻倍，從原來的40宗增至94宗，再急增至184宗，3月19日錄得410宗。大部份新增患者來自信德省（Sindh），曾到伊朗。接壤伊朗的阿富汗也持續有新增個案，目前累計22宗。人口大國印度則有173宗，斯里蘭卡、孟加拉和馬爾代夫分別有59宗、17宗和13宗。尼泊爾和不丹各有1宗。

印度孟買人口達1,998萬，在全球人口最多的城市中排第七。3月19日，部份市民外出時都戴上口罩。（美聯社）

全球爆發疫情後，愈來愈多國家採取社會疏離措施，例如限制外出等。不過同樣的措施在南亞貧窮而且擠擁的地區卻難以實行。班加羅爾（Bengaluru）的印度公共衛生研究所（Indian Institute of Public Health）流行病學家巴布（Giridhara R Babu）指，貧民區尤其難以實行社會疏離措施，因為居住環境本來已經擠迫，要保持互相保持一定距離是不切實際。

連居家辦公和自我隔離也幾乎是天方夜譚。有醫生曾經為一名疑似患者診症，患者的住所只是單房小屋，與另外三人同住，每天都要工作賺錢糊口，根本無法居家辦公或自我隔離。在孟買（Mumbai），官員開始用印章在接受強制隔離人士的手上蓋印以作識別。結果仍然有人違反隔離令乘坐火車，被發現後趕走。

3月18日，孟加拉達卡有義工在巴士進行消毒工作。（路透社）

當發達國家的醫療系統也瀕臨崩潰的時候，南亞國家承受的沖擊將會更大。根據經濟合作和發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development）的數據，印度每1,000人只有0.5張醫院床位，意大利和韓國的數字分別為3.1和12。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）也明言，如果疫情傳播，醫療設施將出現問題，根本沒有所需資源。

截至3月19日，印度透過政府實驗室網絡為1.24萬人進行病毒測試，相等於每100萬人有9人接受測試，遠低於美國的114人和韓國的6,000人。因此，外界認為南亞現時的疫情很可能只是冰山一角。