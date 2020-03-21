【新冠肺炎・疫情】德國新增2,705確診　歐洲情況愈趨嚴重

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破27萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。 來到3月21日，全球死亡個案已超1.1萬。成為疫情溫床的歐洲，死亡個案超越5,000個，意大利、西班牙及德國的感染個案都增加。 美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據指出，截至3月21日，全球死亡個案已超1.13萬個，有可能在日內超越1.2萬。

德國疫情似有變得嚴重的趨城。圖為3月21日2名身穿保護衣的幫助者，正站在馬格德堡的大學醫院正門。（AP）

德國：據德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）3月21日發布的數據，德國1天內新增2,705個新冠肺炎確診病例。該國累計有16,662個案例。

德國3月21日公布，在確診個案中有47人死亡，較20日公布的增加16人。

伊朗：3月21日，該國迄今已有近2萬個確診個案。該國衞生部當天公布新增149個死亡個案。全國整體死亡個案為1,433人。 3月20日，伊朗3月20日迎來波斯新年（Nowruz），惟該國疫情非常嚴峻，平均每小時就有50人感染，每10分鐘就有1人因新型肺炎病逝。意大利：3月21日公布再有627人死亡，整體有4,023人在疫情中喪命。這是該國出現疫情4周以來，最大單日增幅。意大利的死亡個案在20日超越中國。

西班牙：死亡人數在3月21日增逾1000。政府部門20日稱會將首都馬德里一個會議中心變成一個超大型軍方醫院。



西班牙已成為歐洲中、繼意大利之後疫情第二嚴重的國家。

印尼：3月21日確認有81宗新增確診個案，以及6個死亡個案，這令整體確診個案增至450個，死亡人數為38人。

圖為3月19日意大利布雷西亞一名醫生舉起一部平板電腦，讓病人與親人進行視像會面。（AP）

澳洲：新南威爾士省衞生部3月21日公布有83宗新增確診個案，省內確診個案累計436個，全國累計確診個案因此突破千宗至1,051宗。

加拿大：3月20日新增214宗確診個案，累計確診個案突破千宗至1,087宗。

伊拉克：衞生部3月20日證實，該國新增15宗確診個案及3宗死亡個案。衞生部又指，國內確診個案累計208宗，其中有17人死亡，49人康復。

泰國：泰國3月21日公布新增89宗確診個案，是該國單日確診個案最高紀錄，目前累計個案增至411宗。部分新增患者與早前一場發生在拳賽集體感染個案有關。泰國目前累計1宗死亡個案。

墨西哥：墨西哥衞生部3月20日證實，該國累計確診個案由19日的164宗增加39宗，至目前的203宗。

新加坡：新加坡3月21日出現首兩宗死亡個案。死者分別是75歲新加坡女子及64歲印尼男子，二人均曾患有心臟病的病歷。

韓國：韓國中央防疫對策本部21日通報，截至當天零時，韓國較前一天零時新增147宗確診病例，累計確診8,799宗。韓國境內單日新增病例數再次增至三位數。

死亡病例累計102宗。截至當天零時，累計死亡病例較前一天增加8宗，死亡率1.16%，死亡病例多數為高齡或有基礎疾病患者，80歲以上病例的病死率高達10.24%。

累計治癒並解除隔離病例共2,612個，較前日增加379宗。治癒人數連日高於新增病例。

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美國：根據約翰斯霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，截至3月21日，美國確診個案增至19,285宗，其中8,398宗來自紐約州，1,524宗來自華盛頓州。死亡個案增至249宗，其中83宗來自華盛頓州，46宗來自紐約州，23宗來自加州。

副總統彭斯（Mike Pence）新聞秘書3月20日公布，副總統辦公室有職員確診，但患者並無與總統特朗普（Donald Trump）或彭斯有緊密接觸。

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日本：日本3月19日新增39宗確診個案，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，感染者增至1,670人。另外新增2宗死亡個案，分別為大阪府男子和兵庫縣女子，累計增至40宗。

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