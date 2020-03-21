【新冠肺炎】郵輪又出事　歌詩達耀目號36人確診　逾600人已下船

新型肺炎疫情爆發後，多艘郵輪出事，最新又有一艘停泊在法國馬賽（Marseille）的意大利郵輪「歌詩達耀目號」（Costa Luminosa）出現疫情，3月20日該郵輪發現有36人確診。該船已有639名乘客先後在3月19日及20日下船。

意大利郵輪「歌詩達耀目號」3月19日到達法國馬賽（Marseille）港口（AP）

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法國政府部門3月20日表示，該郵輪本來是駛向意大利薩沃納（Savona）港口，但在停泊法國馬賽（Marseille）港口期間，乘客接受病毒檢測後，該船發現有36人確診。

馬賽一名官員向路透社表示，他無法說明有多少感染患者已下船，或有多少確診者還待在船上。

「歌詩達耀目號」搭載1421名乘客，639人在3月19日至20日先後在馬賽下船。同時法國醫療人員已安排出現病徵的船員接受檢測。

下船的乘客包括235名美國人與77名加拿大人，他們已乘搭巴士前往馬賽機場，之後再飛到亞特蘭大（Atlanta）。根據馬賽政府資料，機上有5名乘客出現病徵。

另外有10名西班牙乘客前往機場，乘搭班機到巴塞羅那 （Barcelona），同時船上187名法國乘客乘搭巴士回家。

郵輪到達馬賽前已有確診者下船

「歌詩達耀目號」由意大利歌詩達郵輪公司（Costa Cruises）經營。該船3月5日離開美國佛羅里達州勞德代爾堡（Fort Lauderdale），目的地是意大利威尼斯（Venice）。

「歌詩達耀目號」航行幾日後，在波多黎各（Puerto Rico）讓2名乘客下船，他們後來確診感染新冠肺炎。郵輪也在西班牙加那利群島（Canary Islands）的特內里費島（Tenerife Island）讓4名身體不適的乘客下船。

馬賽政府表示，郵輪在停靠馬賽前，曾通知政府部門船上有75人出現呼吸道疾病徵狀或曾經接觸出現病徵的人。