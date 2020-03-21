【意大利疫情】影片揭醫院慘況：ICU爆滿　急症室不堪重負如末日

新型肺炎疫情在全球繼續蔓延，重災區意大利的死亡人數超越4000人，成為全世界最多人染疫病逝的地方。有英國電視台到意大利北部一間醫院拍攝院內的急症室實況，只見醫院人滿為患，無論是等候區、會議室都塞滿病人，醫護人員形容情況如「世界末日」，又呼籲各地以此為鑑，認為各國應鎖國以阻止新型病毒散播。

英國天空新聞台（Sky News）3月19日播出新聞影片，揭示意大利北部貝加莫省（Bergamo）一間主要醫院的急症室實況，該醫院為Papa Giovanni XXIII Hospital，報道稱，醫院人員形容院內情況似是「世界末日」（apocalypse）。

🔻觀看英國天空新聞台在意大利醫院拍攝的影片🔻

ICU病房爆滿 急症室塞滿病床

新聞報道內提到，該醫院的深切治療部（ICU）病房已經爆滿，而急症室情況也極度嚴重，只見醫院用盡所有地方安放病患，在走廊、等候室等都放滿病床。

急症室主管科森蒂尼（Roberto Cosentini）接受訪問時形容自己從未見過這種景象，他稱，現在每日都會有50至60個確診病人到急症室，他們大多情況極嚴重，需要大量氧氣，令醫院不堪應付。

醫護人員：從未如此大壓力

有醫護人員在談到感受時稱「我一生中從未感到如此大壓力，我是負責重症病房的醫師，你能知道我已習慣高壓環境、作出抉擇，由於重症病人有可能不治而死，故要帶來改變，但到了這一刻，你會發現你還不足夠，我很老實說我們已盡全力，但可能還是不夠。」

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醫護人員：各地應鎖國壓制病毒散播

報道表示，當地醫護人員希望借由公開院內情況，讓各地以此為鑑，並認為各地應該鎖國，以阻止新型病毒的一切散播。

新型肺炎自在歐洲爆發後，意大利成為區內疫情最嚴重的國家，截至3月21日，確診個案急升至4.7萬宗，死亡人數高達4032人，大部分是老人。由於死亡人數多，當地部分地方要出動軍隊，協助運載棺材到其他地方火化，也有醫生分享經歷，形容醫護人員已經筋疲力盡，且最艱難的事是看着病人孤獨離世。