【新冠肺炎】特朗普再談中國逐美記者：報道假新聞很糟糕

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情正在席捲美國，美國政府批中國當初隱瞞疫情，沒有及時通報。但是《華盛頓郵報》爆料稱，美國總統特朗普（Donald Trump）早就知情，特朗普對此回應。

美國總統特朗普3月21日在白宮召開關於新冠肺炎的記者會，有記者提問說，《華盛頓郵報》的一篇報道說，在1月和2月份的時候，你推遲就新冠病毒採取行動。你有什麼對《華盛頓郵報》說的？

對此，特朗普回應說：「我認為《華盛頓郵報》對我們的報道非常不準確，對我的報道也非常不準確。我看過這個故事。我認為這是一種恥辱。但這是《華盛頓郵報》，我想我們不得不接受它。」

當被追問是否在1月或2月的時候就知情時，特朗普說，這是一篇非常不準確的報道。特朗普還說，很多人誇獎他早早地關閉中國和美國之間的通道。「不幸的是，中國，我希望中國早在我們讀到新聞之前，就告訴我們更多關於中國的事情。」

特朗普還說：「你們知道，中國把《華盛頓郵報》（記者）趕出了中國，他們把《紐約時報》（記者）趕出了中國，我猜還有《華爾街日報》。沒關係，我的意思是，這就是他們所做的，我認為這是他們所做的一件糟糕的事情。但是我同樣也認為，當有人錯誤地報道你時，也是很糟糕的。每一天，每一個小時，他們（美國媒體）對我的描述都是不準確的。」

特朗普還說：「當他們寫一些他們自己知道是假新聞的報道時，這是非常侮辱人的。因為他們不是在侮辱我，他們在侮辱每一個人，這些不可思議的人這麼努力工作這麼長時間，他們一心只想着這個看不見的敵人（病毒）。」

美國《華盛頓郵報》3月20日報道，美國官員稱，情報機構在1月和2月曾多次發出不詳的機密警告，稱新型冠狀病毒可能導致全球危機。然而特朗普總統和議員們卻對威脅不予重視，並沒有立即採取行動遏制病毒的傳播。