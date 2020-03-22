【新冠肺炎】美媒曝光白宮密電：統一口徑指責中國掩蓋疫情

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在美國蔓延。美媒稱，美國政府為了緩解輿論壓力，下令要求官員們將造成此次疫情爆發的責任推卸到中國。

美國政府在應對新冠肺炎疫情時的表現遭受質疑。圖為特朗普3月20日在白宮舉行的一次冠狀病毒工作組簡報會上發表講話。（AP）

美國Daily Beast網站3月21日報道，在美國新冠肺炎病例數量持續快速增長之際，白宮正在多個聯邦機構間啟動一項所謂「公關計劃」，要求官員們集中指責北京「試圖掩蓋疫情」並造成新冠肺炎在全球大流行。

報道稱，這份20日發給美國國務院官員的電報為美國官員如何回答有關新冠病毒的問題或談論新冠病毒，以及白宮涉及中國的回應方面發布了觀點指導。這些談話要點最初來自美國國家安全委員會，因為電報其中一部分上面一行寫着「國家安全委員會（NSC）」。

文件指控：「中國共產黨在武漢和北京的官員，尤其有責任告訴他們的人民和全世界新冠病毒的危險，因為他們是最先知道疫情的，可他們卻對自己的人民隱瞞疫情信息長達數週，並打壓發出警報的醫生和記者。共產黨在乎自己的聲譽多過在乎人民的生死」。

報道稱，對於上述爆料，白宮沒有立即回應置評請求。

不僅如此，報道稱，除了要求聯邦政府的官員在對外發表講話時指控中國，將美國的一切防疫不力都說成是中國的責任（「Everything is about China」），這份美國國務院的文件還要求官員們將美國描述成「偉大的人道主義者」。

該文件稱，「美國和美國人民再次證明了他們是世界上最偉大的人道主義者，美國已經準備好提供更多支援給中國，如果中國共產黨允許我們這麼做的話」。