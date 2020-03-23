【新冠肺炎・疫情】全球逾33萬人染疫　意大利死亡人數全球最高

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破33萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，全球確診個案已超越33萬，達33.59萬人，當中1.4萬人死於疫情，另有9.7萬人痊癒。

意大利：意大利民防部門3月22日公布，意大利境內單日新增651宗死亡病例，較上一日的793人稍低，但不治人數仍達5,476人，是全球死亡人數最高的國家；新增確診個案有5,560宗，累計59,138人受感染。而北部倫巴第（Lombardy）仍然是最為嚴重的地區，死亡人數約佔全國的三份之二。意大利的死亡個案在20日超越中國。

德國：該國3月21日整體確診個案已逾2萬個，截至22日晚更增至24,873個。全國累計死亡個案已達94個。

德國總理默克爾（Angela Merkel）透過政府發言人表示，一名上周五替她注射肺炎球菌疫苗的醫生對新型冠狀病毒的測試呈陽性，她將接受隔離，未來幾日接受病毒測試，並開始在家工作。

美國：根據約翰斯霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，截至3月22日，美國確診個案增至33,276宗，其中15,793宗來自紐約州。死亡個案增至417宗，其中117宗來自紐約州，95宗來自華盛頓州。

加拿大：截至當地時間3月22日下午6時，死亡個案由13宗，增至全國迄今有20人死於疫情。全國確診個案由1,099增至1,430個。目前全國10個省份均出現確診個案。

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英國：英國國家健康服務部3月22日表示，死亡病例增加47個至281個。全國累計確診個案由前一天的5,018宗，升至5,683宗。

圖為3月22日天主教教宗方濟方濟各改變周日一改以往面向聖伯多祿廣場上祝福信眾傳統，改在教廷內圖書館的窗前進行。（AP）

西班牙：當地截至3月22日的確診人數，由24,926人升至28,572人，當中有2,575人治癒，病歿人數則由前一天的1,326人，上升至1,720人。當地衛生官員21日指確診人數會持續上升，目前無法預計疫情何時到達頂峰。

法國：截至3月22日的確診數目為16,018宗，較前一天增加了1,559宗，並新增112人不治，總死亡人數升至674人。

伊朗：伊朗衛生部22日數據顯示，當地新增1,028宗確診，病例總數升至21,638宗，另外再有129人不治，總死亡人數增至1,685人；而康復人數為7,913人。

新西蘭：新西蘭3月23日公布，當地新增36宗確診病例，累計個案已達到100宗。

韓國：韓國中央防疫對策本部3月23日通報，截至當天零時，韓國較前一天零時新增64宗確診病例，累計確診8,961宗。

截至當天零時，累計死亡病例較前一天增加7宗，死亡病例累計111宗。

累計治癒並解除隔離病例共3,166個，較前日增加257宗。治癒人數連日高於新增病例。

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日本：日本截至23日凌晨，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，感染者增至1,813人，國內死亡人數達到49人。患者最多的地區是北海道，有162人；愛知縣有143人染病；東京都則有138人確診。

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