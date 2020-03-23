【新冠肺炎】世衛：無證據表明「布洛芬」惡化病情

世界衛生組織（WHO）及其他主要衞生機構表示，沒有證據表明服用「布洛芬」（Ibuprofen）類藥物會惡化新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病情。

新冠肺炎：世界衛生組織表示，沒有證據表明服用「布洛芬」類藥物會惡化新冠肺炎病情。圖為美國一名醫護人員。（AP）

美聯社3月21日報道，世界衛生組織作出相關研究，並與曾治療患者的醫生核對，除已知的副作用外，尚無關於「布洛芬」的任何不良影響的研究或數據。世衛補充指出，不建議反對使用布洛芬治療新冠肺炎引發的發燒症狀。

美國食品及藥物管理局（FDA）3月19日亦指出，尚無證據表明服用「布洛芬」等非類固醇消炎藥，可能對新冠肺炎患者有害。歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）表示，正密切監視情況。

有關爭議源於國際權威醫學期刊《刺針》（The Lancet）最近一項研究。研究提出假說指，服用諸如「布洛芬」的消炎藥後，一種酶會遭強化，可能會促進及惡化新冠肺炎感染情況。

法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）14日警告，服用「布洛芬」（Ibuprofen）、「可的松」（Cortisone）等消炎藥可能會惡化新冠肺炎病情，有關講法很快便在社交媒體廣傳。