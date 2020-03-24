【新冠肺炎・美國】特朗普不滿國家停頓　或不延續抗疫指引

美國為應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，發布聯邦指引限制商業及民眾活動。指引在3月31日結束，美國總統特朗普（Donald Trump）23日示意不會延續指引期限，並稱不能讓國家停下來。

新型冠狀病毒肺炎：美國政府發布指引要求民眾在家工作，3月23日加州洛衫磯101公路較平日少了很多汽車在行駛。（Reuters）

特朗普在3月23日說表示，不會讓冠狀病毒成為美國的長期財政問題，損害經濟，示意會在指引結束後會解除禁令，讓民眾如常活動及上班。他在個人Twitter上貼文表示，解決問題的方法，不應較問題本身更差劣，會在15日後判斷是否須要調整。

負責抗疫統籌工作的副總統彭斯（Mike Pence）表示，會與衛生專家評估現行指引。特朗普在16日發布為期15天的聯邦指引，要求民眾在家工作，避免去酒吧、餐廳和旅遊，並禁止10人以上的集會，呼籲年長人士和長期病患者留在家中。

在疫情嚴重的紐約州、華盛頓州、加州及其他州份，州政府自行實施更嚴格的限制措施，包括居家令及關閉行山徑等設施，阻止病毒進一步蔓延。

中國在疫情爆發後實施大規模封城，禁止民眾外出，生產一度停頓。國家統計局公布2月份採購經理指數（PMI）跌至35.7點歷史新低。