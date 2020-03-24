【新冠肺炎】美白宮專家缺席記者會涉得罪總統？　特朗普回應

美國政府抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情專家、美國國家過敏症與傳染病研究所（NIAID）主任福西（Anthony Fauci）缺席3月23日白宮抗疫工作組的簡報會。此前在3月22日，美國媒體發布福西的訪問，當中涉及與總統意見相左的內容。

美國白宮抗疫工作組如常召開3月23日例行新聞記者會，但福西沒有出席。

這點立刻引發美國輿論關注，推特（Twitter）第一時間出現熱搜標籤「福西去哪了」。今日美國新聞網（USA Today）認為，福西對於抗疫例行記者會至關重要，因為新冠疫情爆發，顛倒美國晝夜，很多美國人期盼聽到他理性的建議、讓人安心的話語。

在場記者向特朗普發問，福西怎麼沒來？

特朗普說，他沒來是參加抗疫一線工作會去了，自己對他不生氣，「他是個好人，我很喜歡福西醫生。」特朗普補充說，「他沒來，是因為我們今天不準備討論」最好有他在場的議題。

記者繼續提問說，您認為有必要放鬆旅行和保持社交距離的限令，以提振經濟——福西同意嗎？特朗普說：「他不同意。」

美國《科學》雜誌3月22日發布福西的專訪，福西被問及怎麼看特朗普近日在記者會上指控中國「可在3或4個月前告訴美國有關新冠病毒疫情」的說法。福西說「它就是與事實不符。」

科恩問福西他會不會像特朗普一樣把新冠病毒說成「中國病毒」時，他的回答看來會令特朗普感到尷尬，他直接回答「不」，並說自己「永不會這麼說。」