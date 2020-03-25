【新冠肺炎】武漢解封不代表可以慶功　媒體：中國仍存重大隱憂

中國湖北省官方3月24日宣布，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發中心武漢市持續兩個月的封城措施將解除。西媒對此評論稱，中國經濟要實現復甦仍有很長的路要走，而且隨着境外輸入病例的持續增加，疫情再次爆發的風險仍在。

3月24日，中國湖北省政府通過官方網站宣布湖北省解除離鄂通道管控，以及武漢市復工復產的具體安排。

公告稱，從北京時間3月25日零時起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。

4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。

新冠肺炎疫情爆發中心武漢的「封城」措施被解除，外國媒體對此關注。彭博社24日對此發表題為《中國將於4月8日解除對病毒中心武漢的封鎖》的評論稱，這實際上解除對新冠肺炎疫情爆發中心武漢的大規模封城措施。

文章稱，中國國家主席習近平一直表現出對他的政府已經在中國控制住了疫情的信心。習近平3月10日視察了武漢，這是他自疫情爆發以來首次視察武漢。

但隨着病毒在全球範圍內加速傳播，歐洲目前報告的病例比中國還多，世界第二大經濟體將難以恢復全面活動。

彭博社評論稱，中國經濟恢復還有很長的路要走，這種傳染性很強的病原體仍有再次爆發的風險。

儘管湖北的感染人數已降至個位數，但隨着輸入病例繼續增加，中國面臨着另一個問題。

中國經濟受到疫情爆發和積極遏制措施的打擊。海航集團等一些陷入困境的公司需要政府救助，而中國正在放鬆融資規定，以使其數百萬小型企業在危機中存活下來。

路透社24日發表題為《隨着中國新增冠狀病毒感染人數翻倍，湖北放寬了限制》的文章稱，隨着疫情的緩解，中國爆發冠狀病毒大流行的湖北省將取消對人們離開該地區的旅行限制，但由於輸入性感染導致的新病例增加了一倍，其他地區將加強控制。

來自海外感染的風險似乎在上升，促使首都北京等主要城市採取了更嚴格的篩查和隔離措施。

中國國家衛生健康委員會表示，3月23日中國新增確診病例78例，是22日的兩倍。在這些新病例中，74例為輸入性感染，高於前一天的39例輸入性感染。

文章強調，輸入性感染病例的增加，以及一些城市放開限制、允許人們重返工作崗位、重振遭受重創的中國經濟，引發了人們對第二波感染的擔憂。