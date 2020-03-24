【新冠肺炎】特朗普：國會須於3月24日通過經濟刺激方案

美國總統特朗普（Donald Trump）3月24日在Twitter發文指，美國會必須在24日通過刺激經濟的方案。他說通過方案的時間愈長，就會愈難重新啟動美國的經濟，美國的勞工會受害。

新型冠狀病毒肺炎：圖為3月23日美國總統特朗普在白宮新聞簡報室發表有關疫情的資訊。（AP）

↓↓↓美國總統特朗普3月24日在Twitter發文

Congress must approve the deal, without all of the nonsense, today. The longer it takes, the harder it will be to start up our economy. Our workers will be hurt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2020

美國參議院3月23日表決用作應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的2萬億美元緊急經濟援助計劃，最終表決結果為49票贊成和46票反對，由於未達所需的60票門檻而遭否決。

民主共和兩黨周末就方案進行磋商，但仍然未能完全消除分歧。民主黨認為，共和黨提出的援助計劃過於向企業傾斜，未有向家庭和醫療保健機構提供更多援助。共和黨則堅稱計劃將為美國經濟提供規模空前的財政援助，並且需要更多人失業前通過。