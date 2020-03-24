【新冠肺炎】特朗普：國會須於3月24日通過經濟刺激方案

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美國總統特朗普（Donald Trump）3月24日在Twitter發文指，美國會必須在24日通過刺激經濟的方案。他說通過方案的時間愈長，就會愈難重新啟動美國的經濟，美國的勞工會受害。

新型冠狀病毒肺炎：圖為3月23日美國總統特朗普在白宮新聞簡報室發表有關疫情的資訊。（AP）

↓↓↓美國總統特朗普3月24日在Twitter發文

美國參議院3月23日表決用作應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的2萬億美元緊急經濟援助計劃，最終表決結果為49票贊成和46票反對，由於未達所需的60票門檻而遭否決。

民主共和兩黨周末就方案進行磋商，但仍然未能完全消除分歧。民主黨認為，共和黨提出的援助計劃過於向企業傾斜，未有向家庭和醫療保健機構提供更多援助。共和黨則堅稱計劃將為美國經濟提供規模空前的財政援助，並且需要更多人失業前通過。

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