【新冠肺炎・最新疫情】全球確診個案突破40萬　累計逾1.8萬死

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，中東、歐洲、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破40萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間25日上午7時41分，全球新冠肺炎確診病例達到417,966宗，死亡病例達18,615宗，痊癒個案有107,705宗。

印尼：衞生部官員尤里安托（Achmad Yurianto）3月24日指，該國新增107宗確診病例，創下單日新增最高紀錄，使得全國病例總數上升至686例。境內當天再多7名患者不治，死亡總數增至55人。尤里安托表示，目前已經有30名患者痊癒。

菲律賓：衞生部3月24日稱，境內新增90宗確診病例，創下單日新高紀錄，感染總數上升至552人。死亡案例新增2宗，全國累計有35人喪生。

泰國：泰國公共衞生部3月24日公布，新增3宗死亡個案，累計死亡個案增至4宗。另外新增106宗確診個案，累計確診個案增至827宗。衞生部指，3名死者都是泰國人，確診前均有潛在的健康問題。

圖為3月24日西班牙馬德里一名護士在站在一間安老院窗前，她身旁有一張圖畫，上面寫有「所有事情都會變好的」字樣。該國有軍人在3月24日參與院內消毒工作時發現，有些染疫長者死在床上，卻無人知曉。（AP）

西班牙：衞生部3月24日公布，新增近6,600宗確診個案，升幅近20%。該國累計確診個案由23日的33,089宗增至39,673宗。累計死亡個案則增加514宗，升幅達23.6%，由23日的2,182宗增至2,696宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）3月24日表示，德國確診個案1日內新增4,764宗，累計個案增至27,436。死亡個案由86宗增加28宗，累計至114宗。

法國：衞生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）3月24日公布，新增240宗死亡個案，增幅達28%，累計增至1,100宗，繼中國、意大利、伊朗和西班牙之後，成為全球第五個死亡個案破千的國家。確診個案增幅達12%，增至22,300宗。

意大利：民防局3月24日公布，新增743宗死亡個案，累計增至6,820宗。意大利新增死亡個案數目原本從3月21日的新高793宗逐步回落至3月23日的602宗，但3月24日迎來反彈。確診個案增至69,176宗。

圖為3月24日韓國大邱的醫療人員抵達東山醫院當值。（AP）

韓國：韓國中央防疫對策本部3月24日通報，截至當天零時，韓國較前一天零時新增76宗確診病例，累計確診9,037宗。新增個案連續第13日處於100宗左右或以下。不過國內感染個案有緩和趨勢的同時，輸入個案新增20宗至67宗，創單日新高。

截至當天零時，累計死亡病例較前一天增加9宗，死亡病例累計120宗。累計治癒並解除隔離病例共3,507宗，較前日增加341宗。治癒人數連日高於新增病例。

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美國：根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間3月25日上午7時41分，美國確診個案增至53,740宗，死亡個案達706宗。其中紐約市為重災區，有約1.5萬宗確診個案，佔全國確診個案近三分一，另外有157宗死亡個案。

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圖為日本首相安倍晉三3月24日在首相官邸接受記者採訪，談及有關東京延期舉行奧運會的事。（AP）

日本：日本3月23日新增39宗確診個案，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，感染者增至1,849人，國內死亡人數達到52人。

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