【新冠肺炎・疫情】日本再創單日新高　西班牙死亡人數超越中國

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，中東、歐洲、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破42萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間25日下午4時10分，全球新冠肺炎確診病例達到423,670宗，死亡病例達18,923宗，痊癒個案有108,629宗。

西班牙：西班牙衛生部3月25日公布，在過去24小時，當地新增再多738人死亡，累計病逝人數達到3434人，超越中國，成為疫情下全球死亡人數第二多的國家，第一為意大利。

日本：日本3月25日新增96宗確診個案，再創單日新高，其中41宗在東京。連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至2016人，國內死亡人數為55人。在全國各都道府縣中，東京都感染人數已超越北海道，在日本居首。

🔻點擊圖表觀看日本疫情分佈🔻

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）3月25日表示，德國確診個案1日內新增4,191宗，累計個案增至31,554。死亡個案增加36宗，累計至149宗。

印尼：衞生部官員尤里安托（Achmad Yurianto）3月24日指，該國新增107宗確診病例，創下單日新增最高紀錄，使得全國病例總數上升至686例。境內當天再多7名患者不治，死亡總數增至55人。尤里安托表示，目前已經有30名患者痊癒。

菲律賓：衞生部3月24日稱，境內新增90宗確診病例，創下單日新高紀錄，感染總數上升至552人。死亡案例新增2宗，全國累計有35人喪生。

泰國：泰國公共衞生部3月24日公布，新增3宗死亡個案，累計死亡個案增至4宗。另外新增106宗確診個案，累計確診個案增至827宗。衞生部指，3名死者都是泰國人，確診前均有潛在的健康問題。

圖為3月24日西班牙馬德里一名護士在站在一間安老院窗前，她身旁有一張圖畫，上面寫有「所有事情都會變好的」字樣。該國有軍人在3月24日參與院內消毒工作時發現，有些染疫長者死在床上，卻無人知曉。（AP）

法國：衞生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）3月24日公布，新增240宗死亡個案，增幅達28%，累計增至1,100宗，繼中國、意大利、伊朗和西班牙之後，成為全球第五個死亡個案破千的國家。確診個案增幅達12%，增至22,300宗。

意大利：民防局3月24日公布，新增743宗死亡個案，累計增至6,820宗。意大利新增死亡個案數目原本從3月21日的新高793宗逐步回落至3月23日的602宗，但3月24日迎來反彈。確診個案增至69,176宗。

圖為3月24日韓國大邱的醫療人員抵達東山醫院當值。（AP）

韓國：韓國中央防疫對策本部3月25日通報，截至當天零時，韓國較前一天零時新增100宗確診病例，累計確診9,137宗。新增個案近日徘徊於100宗左右。

截至當天零時，累計死亡病例較前一天增加6宗，當日早上再增1宗，死亡病例累計127宗。累計治癒並解除隔離病例共3,730宗，較前日增加223宗。治癒人數連日高於新增病例。

🔻點擊以下圖表了解韓國疫情分布🔻

🔻點擊圖表了解韓國疫情趨勢🔻

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間3月25日上午7時41分，美國確診個案增至53,740宗，死亡個案達706宗。其中紐約市為重災區，有約1.5萬宗確診個案，佔全國確診個案近三分一，另外有157宗死亡個案。

🔻點擊圖表觀看美國疫情分布🔻

🔻點擊圖表觀看美國疫情趨勢🔻