【新冠肺炎】西班牙確診醫護一日暴增1400　養老院患者被「遺亡」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，西班牙政府派出軍隊協助抗疫，國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）周一（23日）接受電視台Telecinco訪問時表示，有軍人到養老院消毒時，發現年長患者被遺棄，甚至在床上的只是屍體。

衛生部官員周一證實，位於東部阿爾科伊城（Alcoy）的一間養老院內一共有21人死亡；有檢察官表示，上周在位於馬德里的Monte Hermoso養老院內，發現17人死亡，現已對涉事養老院展開調查。

員工確診後直接在家隔離

羅布雷斯受訪時稱：「軍人在探視（養老院）期間，發現老年人被遺棄，甚至死在他們的床上」；事緣有養老院員工確診後直接在家隔離，但就遺下長者不顧。她強調無法容忍這些不人道對待，將嚴懲所有違反措施的人。

衛生部長伊利亞（Salvador Illa）表示，政府已將養老院事件列為優先處理的事項，將盡力管理好這些這些設施。

另外，首都馬德里市政府發言人表示，由於市內病死的人數劇增，當局已將一間購物中心的溜冰場改為臨時停屍間。

截至周二，西班牙累計39676宗確診個案，而死亡病例則增至2696宗，其中醫護人員的感染人數從周一的約4000人增至逾5400人，佔確診總數約14%，衞生部門官員形容這是艱難的一周。

▼疫情下的西班牙

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（綜合報道）