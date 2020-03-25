【新冠肺炎】白宮與參議院就刺激經濟方案達協議　規模2萬億美元

美國總統特朗普（Donald Trump）政府與參議院領袖3月25日凌晨就2萬億美元的經濟刺激方案達成協議，以穩定受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊的美國經濟。

白宮立法事務主任烏蘭（Eric Ueland）在3月25日凌晨1時左右告訴記者：「女士們，先生們，我們結束了（談判）。我們達成了協議。」

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）3月25日凌晨也在Twitter上宣布：「終於，我們達成了協議。經過幾天的激烈討論，參議院兩黨就一項歷史級的救助計劃達成了一致。我們將在今天晚些時候通過這項法案。」

At last, we have a deal.



After days of intense discussions, the Senate has reached a bipartisan agreement on a historic relief package for this pandemic.



We’re going to pass this legislation later today. — Leader McConnell (@senatemajldr) March 25, 2020

隨後，在參議院的演講中，參議院少數黨領袖舒默（Charles E. Schumer）也說，兩黨已經就解決這一公共衛生和經濟危機達成了協議。但這不是一個值得慶祝的時刻，而是一個必要的時刻。我們努力提供急需的資源來對抗冠狀病毒，並把人民和勞動者放在第一位，該協定現在反映了這些優先事項。

We have a bipartisan agreement to address this public health and economic crisis



It is not a moment of celebration but one of necessity



We fought to send much-needed resources to fight coronavirus and to put people and workers first



The agreement now reflects those priorities pic.twitter.com/yORkeCoMsl — Chuck Schumer (@SenSchumer) March 25, 2020

據悉，麥康奈爾和舒默與財政部長努欽（Steven Mnuchin）、烏蘭和其他人進行了一整天的會談。該協議為連續5天的緊張談判畫上了句號，談判偶爾會演變成黨派之爭。與此同時，美國經濟因致命的流感大流行而步履蹣跚，學校和企業停課，大規模裁員重創勞動力，數萬人生病。

這項法案在規模和範圍上都是前所未有的。它的目標是向許多美國人發放最多1200美元的支票，向小企業提供3670億美元的貸款，並為工業、城市和州設立5000億美元的基金，使經濟充斥着資本。

其他的條款包括大量增加失業保險，1500億美元用於國家和地方的經濟刺激基金，1,300億美元用於醫院，還有許多其他的條款。

這次新冠肺炎疫情衝擊美國經濟，美國股市曾在兩周內罕見四次熔斷，為了穩定經濟發展，美國政府緊急推出政策，美國國家經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）3月24日晚在白宮的記者會上稱，政府對經濟的總體援助將達6萬億美元，其中包括來自國會的2萬億美元和來自美國聯儲局的4萬億美元。

他還說，這將是美國歷史上最大的一攬子財政援助，將以現金和貸款方式提供給廣大階層的美國人，包括失業者、家庭、個體經營者。