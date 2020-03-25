【新冠肺炎】英國王儲查理斯王子確診　身處蘇格蘭自我隔離

英國王室3月25日早上公布，英國王儲查理斯王子（Prince Charles）確診感染新型冠狀病毒，未知感染途徑。他的妻子、康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla, HRH The Duchess of Cornwall）則對病毒檢測呈陰性反應。兩人目前在蘇格蘭的住所中自我隔離。

王室：病徵輕微 仍在家工作

克萊倫斯宮（Clarence House）3月25日表示，71歲的查理斯王子對病毒檢測呈陽性反應。王室稱，他的病徵輕微，身體其他方面仍然健康，過去幾天一直如常在家工作。

他的妻子、72歲的康沃爾公爵夫人卡米拉同樣接受檢測，她的檢測結果為陰性，她目前與查理斯王子一起在蘇格蘭的住所中自我隔離。

王室：未知從何處感染

英國王室又稱，由於查理斯王子最近數周在公眾場合參與過大量活動，因為無法確定是從何處感染病毒。

英國天空新聞電視台（Sky News）報道，查理斯王子上一次公開活動為3月12日在倫敦。

白金漢宮：英女王健康良好

英國白金漢宮稱，英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）目前健康狀況良好。路透社報道，查理斯上一次見英女王同樣是在3月12日。

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歐美多名政要中招

隨着新冠肺炎疫情在歐美地區爆發，歐美有多名政治重要人物感染新型病毒，包括摩納哥（Monaco）親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）、加拿大總理夫人蘇菲（Sophie Grégoire Trudeau）、西班牙首相夫人等。