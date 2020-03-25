G20財長視像會議　中方強調反對保護主義

二十國集團（G20）官網發表聲明稱，沙特阿拉伯3月23日晚主持的G20財長與央行行長視像會議，討論新型冠狀病毒肺炎疫情對全球經濟的影響和G20應對措施，為3月26日G20各方領導人應對新冠疫情特別峰會做準備。

會議達成《G20應對疫情聯合行動計劃》共識

新華社報道，會議認為新冠肺炎疫情對全球經濟造成嚴重影響，尤其給發展中國家帶來巨大挑戰。G20各方應積極採取所有可用的政策措施支持經濟增長，保持市場流動性，並加強政策協調合作，共同阻止疫情蔓延，同時儘量減少出口限制，穩定國際貿易，維護全球供應鏈。

各方支持相關國際組織使用現有全部可用政策工具，並適時動員額外資源，幫助新興市場和發展中國家應對疫情影響。

G20官網聲明稱，沙特財長阿力亞丹安（Mohammed Aljadaan）在開幕詞中指出「自上一次、2020年2月的G20財長與央行行長會議以來，全球經濟前景預期明顯惡化，新冠疫情發展、蔓延在供需兩方面擾亂了全球經濟。」阿力亞丹安最後總結強調各方合作應對疫情的必要性。

姆努欽透露3月26日領導人特別峰會內情

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）3月23日對美國霍士新聞台說，各方財長均同意，按照本國經濟體的需要實施舉措；如果需要，將會展開國際合作。姆努欽說：「消滅（新冠）病毒、緩解經濟壓力是一項團體工作。」

姆努欽預計3月26日的G20領導人特別峰會可能產生的共識包括：共享新冠肺炎測試數據，為研發新療法、疫苗創造條件；降低那些在疫情危機前，就在打擊全球經濟的關稅，以及建立同步財政應對計劃。

美國《紐約時報》3月15日引述支持取消關税（即使是暫時取消）的人士表示，這將是幫助美國企業和消費者一個簡單而直接的方法，幫助他們應對特朗普總統徵收關稅給他們帶來的生產或生活成本升高。

但反對者警告稱，如果廢除關稅，可能在一個特別敏感的時刻為中國帶來經濟優勢。

中方代表強烈呼籲：反對一切形式的保護主義

中國財政部部長劉昆和中國人民銀行行長易綱出席會議併發言，財政部副部長鄒加怡和廖岷以及央行副行長陳雨露陪同出席。

中國央行官網消息稱，易綱在發言中表示：「在當前形勢下，G20各國需加強協調，同步採取宏觀經濟政策組合，有效應對疫情衝擊。」

易綱指出：「中方支持G20作為國際宏觀經濟政策協調主要平台繼續加強協調，支持國際貨幣基金組織發揮全球金融安全網的中心作用，維護全球經濟和金融市場穩定。」

中國財政部官網消息稱，劉昆提出：「疫情是全人類共同面臨的挑戰，G20國家應本着團結協作、尊重科學的精神，及時採取行動，統籌疫情防控和經濟金融穩定。各方應加強宏觀經濟政策協調，迅速實施適當並有針對性的財政和貨幣政策組合，穩定全球供應鏈。」

劉昆強調說：「反對一切形式的保護主義，促進貿易自由化和投資便利化，支持世界銀行等加強協調並提出聯合行動倡議。」

劉昆指出：「自疫情發生以來，中國政府採取了最嚴格、最徹底的政策措施，統籌一切政策手段和資源，迅速有效地控制了疫情。同時，中國第一時間分享信息並向國際社會提供援助，為全球疫情防控做出了巨大貢獻。中國政府在做好疫情防控的前提下，採取一系列財政和貨幣政策支持復工復產，促進經濟增長。總的來看，疫情對中國經濟的影響是階段性和可控的。中國經濟潛力足、韌性強、空間大，長期向好的趨勢不會改變。中國積極的財政政策將更加積極有為，大力提質增效，支持擴大內需。中國有信心保持經濟平穩健康運行，並願各方加強合作，共同維護全球經濟金融穩定。」