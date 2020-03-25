英國查理斯王子曾接觸另一確診者摩納哥親王　2周內見過英女王

英國王室3月25日早上公布，王儲查理斯王子（Prince Charles）確診感染新型冠狀病毒，未知感染途徑。英國媒體就報道，查理斯3月10日曾經與日前確診的摩納哥（Monaco）親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）接觸。外界同樣關心英女王的狀況，英國王室指出，查理斯王子上一次與英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）見面是在3月12日，強調女王現在身體狀態良好。
英國王室：查理斯王子（Prince Charles）確診感染新型冠狀病毒，他3月10日曾與摩納哥親王阿爾貝二世見面。圖為查理斯與夫人卡米拉當日出席活動。（Reuters）
白金漢宮發言人證實，查理斯王子確診前，曾在12日上午與英女王簡短會面。英國王室指出，由於查理斯最近數周在公眾場合參與過大量活動，因為無法確定是從何處感染病毒。
英國媒體就報道，查理斯王子3月10日曾經出席一場活動，並坐在阿爾貝二世對面。現年62歲的阿爾貝二世之後在3月19日確診感染新型病毒並接受治療，他是全球首位國家元首確診感染。
摩納哥親王阿爾貝二世3月10日曾在倫敦與查理斯王子同場出席活動（Getty）
查理斯3月11日現身時以雙手合十代替握手
英國媒體又報道，由於疫情肆虐，西方社交禮儀出現大轉變， 握手、親臉頰和擁抱等一概不再。查理斯王子早在3月11日出席王子信託基金（The Prince's Trust）活動時，已經開始使用雙手合十向他人問好，而不是握手，不過期間也曾弄出笑話，他差點忘記這個改變，向在場人士伸出「友儀之手」，一秒後他才轉為雙手合十問好。
當他第二次向在場人士打招呼時又再伸手，及後再轉為雙手合十，場面惹笑。之後他與不同人士見面，都以雙手合十代替握手。
在 Instagram 查看這則貼文
Prince Charles says he is struggling not to shake hands because of #Coronavirus Arriving at Princes Trust awards this afternoon, he twice extended his hand before withdrawing it at the last minute. ‘It’s just so hard to remember not to,’ he laughed and offered a Namaste instead. Shaking hands is just second nature to them. Will take some getting used to 🙏🏻