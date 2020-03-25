英國查理斯王子曾接觸另一確診者摩納哥親王　2周內見過英女王

英國王室3月25日早上公布，王儲查理斯王子（Prince Charles）確診感染新型冠狀病毒，未知感染途徑。英國媒體就報道，查理斯3月10日曾經與日前確診的摩納哥（Monaco）親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）接觸。外界同樣關心英女王的狀況，英國王室指出，查理斯王子上一次與英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）見面是在3月12日，強調女王現在身體狀態良好。

英國王室：查理斯王子（Prince Charles）確診感染新型冠狀病毒，他3月10日曾與摩納哥親王阿爾貝二世見面。圖為查理斯與夫人卡米拉當日出席活動。（Reuters）

白金漢宮發言人證實，查理斯王子確診前，曾在12日上午與英女王簡短會面。英國王室指出，由於查理斯最近數周在公眾場合參與過大量活動，因為無法確定是從何處感染病毒。

英國媒體就報道，查理斯王子3月10日曾經出席一場活動，並坐在阿爾貝二世對面。現年62歲的阿爾貝二世之後在3月19日確診感染新型病毒並接受治療，他是全球首位國家元首確診感染。

摩納哥親王阿爾貝二世3月10日曾在倫敦與查理斯王子同場出席活動（Getty）

查理斯3月11日現身時以雙手合十代替握手

英國媒體又報道，由於疫情肆虐，西方社交禮儀出現大轉變， 握手、親臉頰和擁抱等一概不再。查理斯王子早在3月11日出席王子信託基金（The Prince's Trust）活動時，已經開始使用雙手合十向他人問好，而不是握手，不過期間也曾弄出笑話，他差點忘記這個改變，向在場人士伸出「友儀之手」，一秒後他才轉為雙手合十問好。

當他第二次向在場人士打招呼時又再伸手，及後再轉為雙手合十，場面惹笑。之後他與不同人士見面，都以雙手合十代替握手。