【新冠肺炎．最新疫情】全球逾46萬人染疫　死亡人數突破2萬

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，中東、歐洲、美國等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。全球累計確診病例已經突破46萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間26日上午7時37分，全球新冠肺炎確診病例達到467,594宗，死亡病例達21,181宗，痊癒個案有113,770宗。

西班牙：西班牙衛生部3月25日公布，在過去24小時，當地新增再多738人死亡，累計病逝人數達到3434人，超越中國，成為疫情下全球死亡人數第二多的國家，第一為意大利。

日本：日本3月25日新增96宗確診個案，再創單日新高，其中41宗在東京。連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至2016人，國內死亡人數為55人。在全國各都道府縣中，東京都感染人數已超越北海道，在日本居首。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）3月25日表示，德國確診個案1日內新增4,191宗，累計個案增至31,554。死亡個案增加36宗，累計至149宗。

英國：政府3月25日公布，確診個案增至9,529宗，死亡個案增至463宗。王儲查理斯王子（Prince Charles）同日確診，目前於蘇格蘭自我隔離。

印尼：衞生部官員尤里安托（Achmad Yurianto）3月25日公布新增105宗確診個案，累計增至790宗。死亡個案增加3宗，增至31宗。

菲律賓：衞生部3月25日公布，新增84宗確診個案和3宗死亡個案，累計分別增至636宗和38宗。

泰國：泰國3月25日新增107宗確診個案，增至934宗。累計有4宗死亡個案。

圖為3月24日西班牙馬德里一名護士在站在一間安老院窗前，她身旁有一張圖畫，上面寫有「所有事情都會變好的」字樣。該國有軍人在3月24日參與院內消毒工作時發現，有些染疫長者死在床上，卻無人知曉。（AP）

法國：衞生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）3月25日公布，新增231宗死亡個案，增幅達21%，累計增至1,331宗。確診個案增幅達13%，增至25,233宗。

意大利：民防局3月25日公布，新增683宗死亡個案，累計增至7,503宗。意大利新增死亡個案數目原本從3月21日的新高793宗逐步回落至3月23日的602宗，但3月24日迎來反彈。確診個案增至74,386宗。

加拿大：政府3月25日公布，確診個案增至3,197宗，死亡個案增至27宗。

圖為3月24日韓國大邱的醫療人員抵達東山醫院當值。（AP）

韓國：韓國中央防疫對策本部3月25日通報，截至當天零時，韓國較前一天零時新增100宗確診病例，累計確診9,137宗。新增個案近日徘徊於100宗左右。

截至當天零時，累計死亡病例較前一天增加6宗，當日早上再增1宗，死亡病例累計127宗。累計治癒並解除隔離病例共3,730宗，較前日增加223宗。治癒人數連日高於新增病例。

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美國：根據約翰斯・霍普金斯大學統計，截至香港時間3月26日上午7時37分，美國確診個案增至65,778宗，死亡個案達942宗。其中紐約市為重災區，有17,856宗確診個案，另外有199宗死亡個案。

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