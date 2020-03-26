【新冠肺炎】新奧爾良或成美國下一重災區　威脅南部地區

美國路易斯安那州（Louisiana）現時為全國人均新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案第三多的州份，排在紐約州和華盛頓州之後。估計州內最大城市新奧爾良（New Orleans）有機會成為下一個重災區，加速病毒在南部傳播。

新奧爾良確診個案急增，或會成為美國下一個疫情重災區。圖為3月25日，新奧爾良一名電車司機戴上口罩工作。（路透社）

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路易斯安那大學拉斐特分校（University of Louisiana at Lafayette）分析全球數據發現，路易斯安那州的確診增長率極高，24小時內新增30%確診個案。州內目前有1,795宗確診個案，約七成來自新奧爾良都會區。估計城內醫院4月4日將會飽和。

有人將新奧爾良的疫情爆發歸咎於狂歡節慶祝活動。新奧爾良在2月25日懺悔星期二當日維持原有慶祝活動，市民聚集並且共用酒杯。路易斯安那州前衛生部長吉（Rebekah Gee）表示，新奧爾良的疫情蔓延速度驚人，預計將成為美國下一個重災區。

貝勒醫學院（Baylor College）國家熱帶醫學院（National School of Tropical Medicine）院長霍特茲（Peter Hotez）指，擔心新奧爾良的情況預示南部人口較稀疏和溫暖的城市將出現更加嚴峻的疫情。他認為，新奧爾良將會是南部首個倒下的骨牌，引發連鎖效應。