【新冠肺炎】澳洲拒讓郵輪「亞坦尼亞號」靠岸　船上有7名確診者

澳洲政府上周准許載有疑似新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者的郵輪「紅寶石公主號」（Ruby Princess）在悉尼泊岸後，該船證實有147名乘客確診。澳洲之後再面對類似情況，西澳洲省（Western Australia）政府3月26日決定拒絕載有確診者的「亞坦尼亞號」（MV Artania）郵輪靠岸。

新型冠狀病毒肺炎：圖為3月13日西澳洲省省長麥高恩出席澳洲聯邦政府委員會會議，討論阻止疫情進一步傳染的方法。（Getty）

德國郵輪「亞坦尼亞號」載有800名乘客，當中7人確診感染，船上另有2人感到不適。西澳洲省長麥高恩（Mark McGowan）3月26日表示，除非有人處於生命受威脅的緊急情況，否則郵輪「亞坦尼亞號」上沒有人會獲准下船。

麥高恩稱，郵輪「亞坦尼亞號」需要立即離開，他稱「我們的立場很清晰，我們不會在我們的監管下出現悉尼港口的失敗情況。」麥高恩指，他正與聯邦部門商討，會否讓確診者空運至軍事基地或其他類似地方進行治療。

另一艘郵輪瓦斯科達伽馬號（Vasco de Gama）郵輪原定於3月27日在西澳洲省珀斯（Perth）靠岸，但現時船上800名澳洲人當中的部分人會在羅特內斯特島（Rottnest Island）接受隔離，另外逾百名英國人及新西蘭人會在船上隔離。