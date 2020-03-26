【東京奧運】日媒：奧委會擬協調明年7至8月舉行　已售門票仍有效

日本媒體3月26日報道，國際奧委會（IOC）正與多個體育協會合作，擬安排在2021年7月至8月在東京舉辦原定今年夏天舉行的奧運會，並希望在未來一個月內確定時間表。另外共同社報道，已售出的門票在2021年延期舉行時將仍然有效。

新型冠狀病毒肺炎：圖為3月26日日本福島縣廣野町足球設施「J-Village」的工作人員移除一幅關於奧運火炬接力的橫額。由於奧運會因應疫情押後一年，火炬接力的活動亦押後舉行。（AP）

路透社3月26日報道，國際奧委會協調委員會主席科茨（John Coates）向日本媒體《讀賣新聞》（Yomiuri Shimbun）表示，他們希望在4星期內做出大致的決定。

科茨對媒體表示，奧運會必須定在2021年7月中結束的溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）和8月尾開始的美國網球公開賽（US Open）之間舉行。

日本政府、國際奧委會和東京奧組委3月24日達成協議，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，同意將東京奧運會押後一年舉辦。

奧運會部分的門票在疫情全球爆發前已經出售，共同社報道指，已售出的門票在2021年延期舉行時仍然有效，購票者如因為日程安排屆時無法入場，可選擇退票退款。