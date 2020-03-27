【新冠肺炎・各地措施】美防疫情軍中蔓延　全軍停止移動60天

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了歐洲及亞洲等地，美國的確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

美國：航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）傳出艦上至少20名海軍對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）測試呈陽性反應，加上五角大樓出現第一宗確診病例，顯示美軍面對疫情的威脅增加。美軍在24小時內受感染人數增加約30%。

羅斯福號正在菲律賓海執勤，艦上先後有8人本樣對測試呈陽性反應並搭上直升機離開。關島本是羅斯福號的下一個沿途停靠港，但不知道停泊時間會否因船員接受測試及隔離而較預期更長。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）下令全體美軍停止出國旅行以及人員移動。這項禁令將實施60天，但他說阿富汗撤軍行動不受禁令影響。

美國海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）3月26日在新聞發布會上稱8人本樣對測試呈陽性反應，但一名匿名國防部官員在接受路透社訪問時表示，有約20多人受感染，人數可能會進一步增加。莫德利說，艦上全部5000人都會接受測試。