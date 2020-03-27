【新冠肺炎・措施】新加坡下令民眾保持1米距離　否則可罰錢坐監

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了歐洲及亞洲等地，美國的確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

新加坡：新加坡政府3月26日公布，將在27日起實施新的「社交疏離」措施，民眾在公共場所要保持最少1米的社交距離，違例者最高可罰款1萬坡元（約5.4萬港元）及入獄6個月。

馬來西亞：馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）3月27日表示，該國將實施總額2,500億令吉（約4,461億港元）的刺激經濟方案，以對抗疫情帶來的影響。他指，約1,280億吉令（約2,284億港元）會用於公共福利措施，1,000億吉令（約1,784億港元）會用來支持商業。

俄羅斯：俄羅斯國際文傳通訊社（Interfax）引述該國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）3月27日呼籲民眾如非必要不要旅遊，並要求他們留在家中，俄羅斯確診個案連增3天，3月27日超越1,000個。米舒斯京稱需要推出更嚴厲措施，並補說在首都莫斯科實行的更嚴格的規例變動，會擴展至國內其他區域。

米舒斯京27日下令，在3月28日至6月1日暫停健康渡假酒店、康樂中心及療護院的預訂及接待服務。國內的餐飲公司亦會在3月28日至4月5日期間關門，只保留外賣服務。

匈牙利：總理歐爾班（Viktor Orban）3月27日宣布匈牙利實行「封國」2周以減慢國內病毒傳播。他說預期該國疫情在6或7月見頂。

他在電台廣播中發表講話，民眾28日起仍可出外採購以及在戶外有限度的做運動，但應該與他人保持距離。警察會執法，並可對違法民眾罰款。

英國：英國緊急法3月26日生效，警方未來將可對違規外出者罰款60英鎊（約557港元），再犯可再罰120英鎊（約1,114港元）。新法也規定，任何人宣稱自己染上新冠肺炎，並故意對和防疫有關的工作人員咳嗽，可能面臨監禁2年的刑罰。同時，任何人故意向公眾人士以恐嚇性的方式咳嗽，可能會被檢控普通襲擊罪。

泰國：泰國3月26日進入緊急狀態，直至4月30日，但政府未宣布宵禁。泰國皇家武裝部隊總司令Pornpipat Benyasri在26日要求全國民眾未來1周不要出門，並警告如果他的呼籲未被理睬，宵禁必然會發生。

他指，如果確診病例持續增加，宵禁是無法避免，宵禁實施的時間可能包括白晝，因為病毒從未停止傳播。

美國：航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）傳出艦上至少20名海軍對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）測試呈陽性反應，加上五角大樓出現第一宗確診病例，顯示美軍面對疫情的威脅增加。美軍在24小時內受感染人數增加約30%。

羅斯福號正在菲律賓海執勤，艦上先後有8人本樣對測試呈陽性反應並搭上直升機離開。關島本是羅斯福號的下一個沿途停靠港，但不知道停泊時間會否因船員接受測試及隔離而較預期更長。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）下令全體美軍停止出國旅行以及人員移動。這項禁令將實施60天，但他說阿富汗撤軍行動不受禁令影響。

美國海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）3月26日在新聞發布會上稱8人本樣對測試呈陽性反應，但一名匿名國防部官員在接受路透社訪問時表示，有約20多人受感染，人數可能會進一步增加。莫德利說，艦上全部5000人都會接受測試。