【新冠肺炎】意大利確診個案突破8萬宗　喪生人數超過8千

意大利民防部門3月26日表示，當地的確診新型冠狀病毒（COVID-19）的病例升至80539宗，迫近中國的81258宗。

意大利的新型肺炎疫情未有放緩，當地的封城令持續，羅馬鬥獸場附近街頭只有零星人士外出。（Reuters）

截至26日，意大利新增6153宗確診病例，是自3月21日以來的最大單日升幅。而在喪生人數方面，在過去24小時再有662人不治，令總死亡人數升至8165人。

目前全國有10361人康復，另外有3612人接受深切治療。而北部倫巴第（Lombardy）大區仍然是重災區，區內共有34889宗確診病例，4861人不治。

另一大區皮埃蒙特（Piedmont）官員其後表示，區內在過去24小時新增50人不治，惟該數字未並沒有計算入民防部門的最新數據內，因此修訂的總死亡人數為8215人。

法國：病歿人數或會急升

而在鄰國法國，衛生部門宣布當地再有365人死於疫情，令總數增至1696人，升幅27%。當局指，官方數字只計算死於醫院的病患，但之後會把安老院的數目算進去，警告死亡人數或會進一步上升。

現時法國共有29155宗確診個案，當中3375人情況嚴重並需要呼吸機維持生命，意味全國8000台呼吸機有接近一半正在使用。