【新冠肺炎】 垃圾袋當防護衣　確診護士「勿告訴爸媽」慘變遺言

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國紐約曼哈頓西奈山西區醫院（Mount Sinai West，簡稱西區醫院）早前有護士因防護裝備短缺，只好穿上黑色垃圾膠袋繼續工作。 48歲的助理護士長凱利（Kious Kelly）於3月18日給他的妹妹莎朗（Marya Patrice Sherron）發了一則訊息：他的冠狀病毒檢測結果呈陽性，正在深切治療部內載上了呼吸機，仍可以發短訊，但已無法說話，「我很好！ 不要告訴爸媽，免得他們擔心」。豈料，這竟是凱利最後的訊息，因為莎朗隨後發給他的短訊均得不到回覆，直至 周二（24日）晚，他死了！同事悲痛之餘，咸認為院方無法為前線醫護提供足夠防護裝備，要為凱利的死負責。

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3名西區醫院護士在社交媒體發放的合照，拍下3人穿上了用黑色垃圾膠袋自製的防護衣，標題寫着：「整間醫院已沒有防護衣、沒有口罩，要重複使用物資，護士正奮力對抗新型冠狀病毒」。

凱利去世後，西區醫院證實至少4名與凱利有過接觸的醫護人員同樣確診。凱利生前的同事歸咎院方，直指前線醫護缺乏口罩、防護衣、護目鏡等必須的防護用品，是造成凱利染病致死的主因，「他不應得到如此結局，醫院要為此負責。」

莎朗亦向傳媒表示，家人相信凱利是在醫院工作中被感染的，而哥哥除了患有較嚴重的哮喘外，其他方面都很健康，「我們的醫護人員需要保護，現在沒有人為他們的安全着緊」。

妹：我很生氣，他本是很健康

西區醫院發言人否認院方沒有提供恰當物資保護醫護人員，並對凱利去世表達深切哀悼，「我們失去了一位熱心的同事、朋友和無私奉獻的醫護。這場災難已經摧毀了數以千計家庭，前線醫護被迫變成美國英雄。今日，我們又失去另一位英雄。」

凱利曾在1月因長期照顧一名乳癌末期患者，被家屬盛讚為「天使」；莎朗在Facebook發文悼念哥哥，坦言無法接受這個殘酷事實，內心非常痛苦，甚至覺得無法言語，難以呼吸，「我不知該怎樣面對！.....我很生氣，他本是很健康的。」

▼疫情下的美國

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