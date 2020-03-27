中國製新冠肺炎試劑有問題　深圳市場監督管理局稱展開調查

西班牙當地媒體3月26日報道，政府從中國購買的一批新型冠狀病毒檢測試劑盒存在缺陷，中國駐西班牙大使館回應稱生產試劑盒的中國廠商並未獲得國家許可。

西班牙目前已成為歐洲疫情嚴重的幾個國家之一。圖為2020年3月18日，民眾在巴塞羅那的一家醫院排隊等待驗血。（AP）

西班牙《國家報》3月26日報道，當地一家大興醫院對從部分中國產的新冠病毒快速檢測試劑盒進行測試，結果顯示該試劑盒的靈敏度僅為30%，也就是說，使用這些試劑盒對檢測是否感染新冠病毒沒有任何意義。

西班牙衞生部緊急協調中心主任西蒙（Fernando Simon）3月26日舉行的新聞發布會上指出，有一批從中國深圳市易瑞生物技術有限公司採購的9,000支病毒快速檢測試劑經檢測後發現不合格，部門要求該公司重新更換合格的試劑。

目前該測試劑已經分配給馬德里大區，但現在已經回收，馬德里衞生部長埃斯庫德羅（Enrique Ruiz Escudero）指責中央部門沒有謹慎對待物資並進行檢驗。

中國駐西班牙大使館通過Twitter帳號回應，該試劑盒生產廠商並未獲得中國國家藥品監督管理局的銷售許可，而之前中國商務部曾向西班牙提供過符合資質的供應商名單，名單中也並沒有這家公司。

此外，中國駐西班牙大使館也表示，這批產品同西班牙政府此前宣布向中國購買4.32億歐元（1歐元約合1.1美元）物資計劃無關。

西班牙衛生部隨後也表示，政府並不是直接從中國而是通過西班牙國內供應商購買到這批物資，不過衛生部並未透露供應商的名字。

西班牙《20minutos》報紙3月26日報道，西班牙衞生部長伊拉（Salvador Illa）表示，該供應商向其保證產品具有「歐洲合格認證（CE）」標誌，而西班牙藥品和保健產品管理局或歐洲藥品局尚未對這些產品發出過警報。

深圳市場監管剛剛在微博發文，稱關於網傳深圳市易瑞生物科技有限公司向西班牙出口新冠病毒檢測試劑相關情況，當局已啟動快速核查，具體情況將持續通報。