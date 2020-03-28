【約翰遜染疫】特朗普致電慰問　英格蘭首席醫療官現病徵

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月27日宣布確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），目前於官邸唐寧街居家隔離。美國總統特朗普（Donald Trump）致電慰問，祝願對方早日康復。英格蘭首席醫療官也出現病徵，開始居家隔離。

3月19日，約翰遜出席疫情例行記者會，同場有政府首席科學顧問瓦蘭斯（右）和英格蘭首席醫療官惠蒂（左）。（美聯社）

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特朗普在白宮表示，已經與約翰遜通電話，祝願對方早日康復。特朗普指，約翰遜甚至在開口打招呼前對他說「我們需要呼吸器」。副總統彭斯（Mike Pence）另外也表示，華府向約翰遜致以深切慰問。

約翰遜3月25日曾到下議院出席問答環節，同日出席閉門記者會，同場有政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）和英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）。53歲的惠蒂27日表示出現病徵，即日起居家隔離7日，並指將繼續向政府提出抗疫建議。

英國政府早前已經制定「指定倖存者」方案，如果約翰遜無法工作，將由外相藍韜文（Dominic Raab）接手。首相辦公室未有公布約翰遜的未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）有否接受檢測。另外衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）也公布確診。