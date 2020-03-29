韓國軍方：朝鮮發射兩枚短程飛行物　月內第4次

韓聯社3月29日引述韓國聯合參謀本部（JCS）報道，朝鮮同日清晨6時10分向日本海（韓稱「東海」）發射兩枚短程飛行物，是今年內第4次。

韓國聯合參謀本部指，該兩枚不明飛行物從朝鮮東部元山市向東海地區飛行大約230公里，最高飛行高度30公里。日本政府表示，朝鮮發射的是彈道導彈，初步判斷並沒有進入日本領空或專屬經濟水域。

韓國聯合參謀本部認為，全球正面對新型冠狀病毒（COVID-19）嚴峻疫情，朝鮮這時採取如此軍事行動極不適當，因此呼籲平壤立即停止有關行為。

連同今次在內，朝鮮在今年內四度試射導彈，對上三次都是在３月內發生，包括在3月2日在東部元山附近試射短程彈道導彈，而在一周後的3月9日則在東部咸鏡南道宣德市附近發射最少3枚飛行物，以及3月21日在朝鮮西部省份平安北道發射兩枚彈道導彈。

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而在21日的試射，韓國聯合參謀本部表示在當日清晨偵測到朝鮮兩度發射飛行物，飛行射程約410公里、高度約為50公里，當局認為有可能是「朝版陸軍戰術導彈」（ATACMS）。

朝中社22日報道，領袖金正恩當時到場視察測試戰術制導武器，顯示導彈的飛行軌道和落下角度特點、導彈命中率和彈頭威力。他表示，朝鮮的新武器系統接連誕生，清楚顯示平壤方面的國防科學及工業威力，同時指任何敵人試圖進行反對朝鮮的軍事行動，朝鮮必須要增加在境外徹底消滅的打擊能力。