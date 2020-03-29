【武漢肺炎】病毒或已早已人傳人　美專家：來自實驗室可能性大減

科學雜誌《自然醫學》（Nature Medicine）3月17日刊登的研究指出，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒可能已在人類間悄然傳播幾十年，之後才引發成全球性健康危機。美國國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）指出，有關發現大大降低病毒來自實驗室的可能性。

新冠肺炎：美國國立衛生研究院2月提供病毒在電子顯微鏡下的圖像。（AP）

來自愛丁堡大學（University of Edinburgh）、哥倫比亞大學（Columbia University）及悉尼大學（Sydney）等研究人員，查看世界各地科學家發布的大量數據，以尋找病毒進化歷史的線索，並發現病毒可能早在它首次在中國武漢發現之前，已從動物走到人類身上。

研究人員指出，儘管還有其他可能性，但他們發現病毒有一獨特突變基因，而這在疑似動身宿主身上沒有的，但這種突變看來在人類中反覆以及在小型群體中發生。

無參與研究的美國國立衛生研究院（NIH）所長柯林斯3月26日在NIH網站發布的文章中指出：「然後，在多年甚至數十年的漸進的進化變化中，病毒最終獲得人傳人以及導致嚴重的，有時是造成生命危險的能力。」

柯林斯指出，這項研究即使沒有排除、但已大大減低病毒起源實驗室的可能性。他又指出，實際上，任何生物工程師在試圖設計威脅人類健康的冠狀病毒時，都可能永遠不會選擇這種特殊結構作棘蛋白（Spike protein）。