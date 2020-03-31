【新冠肺炎】美國疾控中心擬修改指引　呼籲市民戴自製布口罩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐美國，確診個案超過16萬。疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）現時指引仍然建議健康市民無需戴口罩。不過《華盛頓郵報》3月30日報道，疾控中心考慮修改指引，呼籲市民戴自製口罩。

世界衛生組織和美國疾病控制和預防中心現時只建議患者和照顧患者的人士戴口罩。不過有報道指，美國考慮修改指引，呼籲市民戴自製口罩。圖為3月28日，美國新澤西州有市民自發製作布口罩協助抗疫。（Getty Images）

報道引述聯邦官員指出，疾控中心的防疫指引仍然處於草擬階段，目前正在進行內部討論，未有任何定案。他表示，新指引列明公眾不應該使用醫護人員使用的醫用口罩，包括外科口罩和N95口罩。面對嚴峻疫情，醫用口罩目前嚴重短缺。

另一名官員指出，正在考慮修改指引呼籲市民使用自製的布口罩，認為是能夠有助「壓平曲線」，即減慢傳播速度。

總統特朗普（Donald Trump）3月30日出席白宮記者會時，被問到是否建議所有人配戴非醫用的布口罩，他回應指當然是可以討論的事宜。

食品和藥物管理局前專員戈特利布（Scott Gottlieb）等科學家和醫療專家等近日呼籲市民前往公眾場所或人多地方時戴上口罩。不過有人仍然擔心呼籲普通市民戴口罩會導致原本已經有限的庫存量大減，也有人指戴口罩或帶來錯誤的安全感，不再自律遵守社交疏遠的規定。