【新冠肺炎・美國】福特將產5萬呼吸機　特朗普將支援他國

美國總統特朗普（Donald Trump）在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情例行記者會指出，每個可能會用到呼吸機的美國人，都將能夠用上它，不僅如此，美國還將支援意大利、法國、西班牙等國。

美國有線電視新聞網絡（CNN）消息稱，特朗普3月30日在白宮玫瑰園主持新型冠狀病毒肺炎疫情工作組例行記者會時指出，自己認為，每個未來幾周可能會用到呼吸機的美國人，都將能夠用上它，「我確實這樣認為，是的。」

特朗普說：「我認為我們將會是非常好的（供應）狀態。」

特朗普3月27日在記者會上被問到了這個問題，「是否每個需要呼吸機的美國人都能用上它」，當時特朗普無法明確擔保，反稱提問的人是個「睿智的傢伙」。

特朗普3月30日在白宮玫瑰園主持抗疫工作例行記者會。（Reuters）

特朗普3月30日在記者會上介紹美國解決呼吸機舉措時，首先指出，「未來48小時，我們將在國內派發8,100台呼吸機，目前我們派發的超過一千部。400部將很快發往密歇根州，300部發往新澤西州，150部發往伊利諾伊州，150部發往路易斯安那州，50部發往康涅狄格州。」

特朗普繼續介紹美國呼吸器產量前景：「美國福特（Ford）公司剛剛宣布將和通用電氣（General Electric）醫療公司一起，在未來100天內，為美國生產出5萬部呼吸機。」

福特3月30日聲明說，預計4月底將完成1,500部呼吸機生產，到5月底完成12,000部呼吸機生產，再到7月4日將完成全部5萬台呼吸機生產。

特朗普補充說：「此外，還有其他公司正在為我們生產呼吸機，包括通用汽車（General Motors）公司，以及其他9家公司都在做這件事。」

特朗普大方表示：「正因為我們已經超越所需的效率生產呼吸機，我們將支援意大利。我們將支援法國。我們將支援西班牙，他們都遇到了巨大的問題，還包括其他國家——如果我們能夠滿足的話。」「但我們能夠如此迅速製造出如此大量的呼吸機，多虧了我們偉大的企業們。」