【新冠肺炎】印度德里穆斯林流離失所　政府要求留家卻無處可容

印度因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情上周宣布封城，總理莫迪（Narendra Modi）要求所有市民留家。德里（Delhi）上月一場反穆斯林的暴亂導致多人流離失所，居民原本獲安排入住救濟營，但政府3月30日因為防疫緣故要求居民離開，如今無處可容。

《公民身份法修正案》掀起印度教和穆斯林之間的衝突，多人被迫逃離家園。圖為3月3日，用來安置流離失所者的救濟營。（路透社）

伊德里什（Idrish）是一名工匠。他的住所在2月25日被暴徒摧毀，燒焦變成廢墟。暴亂持續四日，大部份是印度教暴徒殺害穆斯林，並且破壞財產，導致53人死亡，數千人受傷。很多人逃亡時只帶有身上所穿的衣服和口袋中的電話。

數百人獲安排入住穆斯塔法巴德（Mustafabad）一間清真寺庭院的帳篷，伊德里什一家也是其中一份子。不過德里政府擔心擠迫的營地容許傳播疾病，要求居民離開。政府雖然表示將向所有家庭發放配給和3,000盧比，但只是租住小房間的最低租金，並無多餘金錢用來購買食物。

伊德里什獲發扁豆、糖和米之後就被要求離開。他找到有房東願意讓他們一家留宿兩至三周，不過他指不知道未來數日會做什麼，他非常需要打工養活家人，很想工作，但封城措施下連工作也不能。

德里目前已經錄得30宗確診個案和1宗死亡個案。同樣因為暴亂失去居所的梅赫塔布（Mehtab）指，明白要採取嚴厲措施保護市民，承認救濟營有機會變得災區，不過她質疑政府期望市民搬到哪裏。部份人已經得到補償金，但仍然有很多人等待政府發放補償金。

封城對印度貧窮市民而言是災難。司機、木匠、電工、水管工人、小販等都是靠每日收入購買扁豆和蔬菜養活家人。沒有儲備充足的雪櫃，也沒有未雨綢繆的糧食儲備。有日薪工人說：「如果病毒殺不死我，饑餓也會殺死我。」