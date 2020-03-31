【新冠肺炎．美國】紐約疫情告急　醫院卻將遭削減4億美元預算

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球繼續蔓延，美國紐約成為重災區，但美國媒體3月30日報道，紐約州的醫院卻要面對遭削減約4億美元預算的局面。

《紐約時報》3月30日報道，在今年較早前、即疫情爆發前，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）曾召集一個小組提議削減醫療開支，控制該州不斷增長的醫療補助項目，以節省約25億美元，其中涉及削減約4億美元的醫院開支。

這一提案在3月中旬正式公布，當時疫情已在美國開始擴散，也因此打擊美國抗疫第一線紐約醫護人員的士氣。

一位病人出現新冠肺炎徵狀後，醫護人員3月28日緊急將其送往美國紐約布魯克林一家醫院的急診室（新華社）

紐約聖巴拿巴（St. Barnabas）醫院行政總裁珀爾斯坦（David Perlstein）在得知自己的醫院可能會失去百萬美元的資助後表示「現在我們正竭盡全力挽救生命，可我卻不得不擔心如何繼續支付賬單。」

當被問及這一提案時，科莫說：「紐約州現在資金不足。」但他表示，醫院將能從聯邦政府2萬億美元的刺激計劃中得到一份補貼，這項計劃將為全美各地抗疫的醫院提供超過1,500億美元的撥款，科莫聲稱：「由於政府的行動，醫院將會是得到補助最多的地方。」

儘管科莫以缺乏資金為理由辯解，但在疫情期間削減開支的做法很快引起強烈反對。布魯克林的六名議員在給科莫的抗議信中寫道這是「殘忍，不人道，不可接受的」。

來自曼哈頓下城的州參議員霍爾曼（Brad Hoylman）則表示，這項提案與紐約各地在一線戰鬥的抗疫醫護人員形象根本背道而馳。霍爾曼還表示，他希望小組能重新考慮這項提案，或至少推遲實施該提案。州參議院衛生委員會主席里維拉（Gustavo Rivera）稱，科莫的計劃是一場災難。

文章稱，每位參議員都會收到一封郵件，郵件詳細說明他們所在地區的醫院會受到什麼樣的影響。