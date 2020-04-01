【新冠肺炎】中歐國家要求市民戴口罩　美國審視指引或轉軚

《華爾街日報》3月31日報道，部份歐洲國家要求市民外出時戴口罩，美國疾病控制和預防中心也正在審視有關建議，反映西方政府對戴口罩這個具爭議的問題出現明顯的轉變。

新冠肺炎疫情在美國持續擴散，美國民眾開始佩戴口罩出行。圖為紐約布魯克林區一輛巴士上，乘客在乘坐巴士時戴着口罩。（AP）

世界衛生組織（World Health Organization）和其他專家報告說，在社交場合戴口罩的功效尚無定論。但是有衛生專家和口罩製造商指，使用正確N95口罩可以預防新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

報道稱，美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）表示，中心正在審視戴口罩的建議，尤其是愈來愈多證據表明無症狀感染者可以比以往想像中更加廣泛傳播病毒。

雷德菲爾德表示，「顯然有來自新加坡、香港和中國的數據正在研究這個問題。基於新數據有顯著的無症狀者傳染病例，我們正在謹嚴重新檢視戴口罩的建議」。

有很多中歐國家已經效仿中國、台灣和韓國等地，要求市民必須佩戴口罩。捷克總理巴比什（Andrej Babis）甚至在Twitter督促美國總統特朗普（Donald Trump）嘗試以捷克方式應對新冠肺炎。捷克民眾為克服口罩供應不足的問題，在社交媒體上發起運動，製作棉口罩。

奧地利自4月1日起，將在藥房和雜貨商店免費分發口罩。德國官員表示，正在考慮類似的做法。德國政府疾病預防控制機構羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）所長威勒（Lothar Wieler）3月31日表示，基本甚至臨時的口罩都可以幫助遏制病毒。

美國目前也面臨口罩嚴重不足的問題。美國食品和藥物管理局批准使用一種消毒系統，可以大量消毒N95口罩，每個口罩最多可被消毒20次。