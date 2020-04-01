美媒：總統批准延遲徵收最惠國待遇關稅　特朗普否認

彭博社等多間美國傳媒分別引述知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）批准部份企業延遲繳交部份關稅三個月。不過特朗普3月31日出席新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）抗疫小組記者會時，否認有關報道。

有報道指美國總統特朗普批准部份企業延遲繳交部份關稅三個月，不過他其後否認。圖為3月31日，特朗普在白宮出席抗疫小組記者會。（美聯社）

彭博社報道，延遲徵收最惠國待遇關稅的決定將以行政命令形式頒佈，最快本周內出台，將授權財政部指示海關與邊境保護局，延遲徵收有關進口商品關稅90日。有關命令不適用於中國商品和鋼鋁等額外關稅。

最惠國待遇關稅是指根據不帶歧視的基礎向出口到美國的指定商品徵收的關稅，包括鞋履和服裝。根據美國服裝與鞋類協會（American Apparel and Footwear Association）所指，滑雪服、嬰兒服裝和網球鞋等關稅由約27%至逾60%不等。

白宮發言人拒絕回應報道。特朗普則表示，未有對繳付關稅的事宜作出任何決定。他指，中國正在向美國支付關稅，曾與中國國家主席習近平通話，對方未有提到有關事宜，並形容雙方對話良好和富有成效。