【新冠肺炎】蓬佩奧稱美國對國際資助被低估　相關規模遠超中國

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月31日表示，美國對國際對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的資助數額遠遠超過中國。

據美國國務院官方網站指出，蓬佩奧31日表示，美國對國際對抗新冠肺炎疫情的資助數額遠遠超過中國，美國將一如既往履行自己對國際組織的承諾。

蓬佩奧在美國國務院對記者介紹美國對抗新冠肺炎疫情的努力時表示，美國的慷慨與實用主義旨在拯救美國人的生命，現在和未來也會通過美國與多邊組織的合作來實現。

他說：「這又是一個被低估的故事。我們長期以來一直對全球衛生和人道主義援助保持着無與倫比的承諾。僅看最重要的一點——我們對國際組織的財政支持，更不用說我們給世界各地帶來的所有科學家、技術人員和其他專業知識。」

蓬佩奧說，美國自1948年以來就是世界衛生組織（WHO）最大的資助國。蓬佩奧說，美國2019年對世界衛生組織提供的資助超過4億美元，是中國的十倍。

美國2019年對聯合國難民署（UN Refugee Agency）提供的資助將近17億美元，而中國只提供了190萬美元，聯合國難民署正在幫助貧困國家防範新冠肺炎的傳播。

蓬佩奧續指，聯合國兒童基金會（UNICEF）正在全球數十個國家採取緊急行動對抗新冠肺炎的侵襲，包括中國和伊朗在內。美國2019年對聯合國兒童基金會提供的資助超過7億美元，而中國2019年僅對聯合國兒童基金會提供了很小一部分。

蓬佩奧還表示，聯合國世界糧食計劃署（World Food Program）已經向全球74個國家運送了85批食品與個人保護設備，以幫助這些國家對抗新冠肺炎疫情。美國僅在2019年就向世界糧食計劃署提供了價值80億美元的資助，佔該機構年度預算的42%。

蓬佩奧說，美國雖然不經常談論國際援助，但美國民眾應該了解美國對上述重要國際組織所提供的巨大援助，並對此引以為榮。美國將一如既往履行自己對國際組織的承諾。